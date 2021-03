Coppa Italia: Conegliano e Novara prenotano un posto in finale, battute Monza e Chieri

VOLLEY FEMMINILE

Venete alla caccia del secondo trionfo consecutivo all'RDS Stadium di Rimini

Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, saranno l'Imoco Volley Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara a contendersi la Coppa Italia di Serie A1 femminile. Dopo il successo per 3-1 (25-17, 26-28, 25-14, 25-20) delle pantere sulla Saugella Monza, giunge quello delle azzurre di Stefano Lavarini sulla Reale Mutua Fenera Chieri: un altro 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24), se possibile ancor più equilibrato, promuove Chirichella e compagne all'ultimo atto della manifestazione. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Il successo delle gialloblù è tutt'altro che semplice: merito di una prova grintosa delle brianzole, che conquistano il secondo parziale in volata e restano avanti nel punteggio per lunghi tratti nel quarto prima di arrendersi. Il punto del 19-18 nel quarto set, strappato grazie a un volo di De Gennaro tra le sedie della panchina, è il momento di svolta del match. Egonu è la top scorer con 29 punti e riferimento costante in attacco.

Chieri paga un po' l'emozione della gara e la Igor prende subito un vantaggio che le consente di impadronirsi del primo set. Il secondo si decide sugli ace di Hancock (9 totali) e in generale sull'efficacia di Novara dai nove metri. Dal terzo le ragazze di Bregoli si giocano il tutto per tutto, insistendo sulle centrali e sulla vena realizzativa di Grobelna (24 punti, top scorer): Chieri vince il terzo e avanza anche nel quarto. A quel punto Herbots rimette in corsa le azzurre, che evitano il tie-break grazie all'ultima perla di Smarzek.

Imoco Volley Conegliano-Saugella Monza 3-1 (25-17, 26-28, 25-14, 25-20)

- Conegliano: Folie 3, Egonu 29, Hill 14, De Kruijf 13, Wolosz 1, Sylla 12, De Gennaro (L), Gennari 1. Non entrate: Adams, Caravello (L), Omoruyi, Fahr, Butigan, Gicquel. All. Santarelli.

- Monza: Meijners 9, Danesi 7, Van Hecke 14, Begic 12, Heyrman 5, Orro 1, Parrocchiale (L), Davyskiba 1, Orthmann, Squarcini, Carraro, Obossa. Non entrate: Negretti (L). All. Gaspari.

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24)

- Novara: Washington 5, Hancock 10, Bosetti 16, Chirichella 4, Smarzek 12, Herbots 18, Sansonna (L), Daalderop 5, Bonifacio 2, Battistoni 2, Zanette, Tajè. Non entrate: Populini, Napodano (L). All. Lavarini.

- Chieri: Villani 9, Mazzaro 13, Grobelna 24, Frantti 13, Alhassan 11, Bosio 3, De Bortoli (L), Laak 1, Gibertini, Meijers. Non entrate: Marengo, Fini (L), Zambelli, Mayer. All. Bregoli.

