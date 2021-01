Coppa Italia, Civitanova e Perugia conquistano la finale in tre set: piegate Modena e Trento

VOLLEY MASCHILE

La Cucine Lube Civitanova è la prima finalista della Del Monte Coppa Italia 2021 grazie alla vittoria per 3-0 (27-25, 25-22, 25-21) sulla Leo Shoes Modena in una partita all’insegna dell’equilibrio. Il merito della Lube è stato quello di essere più cinica e risoluta nei momenti chiave della partita, lavorando molto bene a muro e in fase di contrattacco. Sir Safety Conad Perugia

A sfidare i cucinieri (per la quarta volta consecutiva in finale) ci sarà la Sir Safety Conad Perugia. Monumentale la prova dei Block Devils, i quali hanno superato l’Itas Trentino con un netto 3-0 (25-19, 25-14, 25-17). Esplosiva performance in servizio di Wilfredo Leon (8 ace per lui) e Oleh Plotnytskyi. Trento, dopo 16 vittorie consecutive, si ritrova a disputare la sua peggior partita nel momento più delicato fino a questo momento, letteralmente crollando nel secondo set e soffrendo tantissimo nel primo e nel terzo.

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (27-25, 25-22, 25-21)

- Civitanova: De Cecco 0, Juantorena 13, Anzani 2, Rychlicki 15, Leal 19, Simon 8, Larizza (L), Marchisio (L), Hadrava 0, Balaso (L), Kovar 0. N.E. Yant Herrera, Falaschi, Diamantini. All. De Giorgi.

- Modena: Christenson 1, Lavia 14, Mazzone 4, Vettori 21, Petric 8, Stankovic 4, Iannelli (L), Sanguinetti (L), Karlitzek 0, Grebennikov (L), Porro 0. N.E. Bossi, Buchegger, Rinaldi. All. Giani

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino 3-0 (25-19, 25-14, 25-17)

- Perugia: Travica 1, Plotnytskyi 8, Russo 6, Ter Horst 10, Leon Venero 27, Solé 7, Biglino (L), Vernon-Evans 0, Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 0. N.E. Atanasijevic, Ricci, Sossenheimer. All. Heynen.

- Trento: Giannelli 1, Santos De Souza 10, Lisinac 4, Abdel-Aziz 6, Michieletto 5, Podrascanin 5, De Angelis (L), Kooy 2, Rossini (L). N.E. Sosa Sierra, Sperotto, Argenta, Pol, Cortesia. All. Lorenzetti.

IL TABELLONE