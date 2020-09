Coppa Italia, Cisterna vince il big match contro Piacenza: tutti i risultati

VOLLEY MASCHILE

Anche la pallavolo maschile è ricominciata, a partire dal primo turno dei due gironi di Coppa Italia 2020/21. E arriva subito un successo pesante per la Top Volley di Cisterna: i pontini, trascinati da Luigi Randazzo (16 punti), tornano da Piacenza con una vittoria per 1-3 (22-25, 25-23, 26-28, 19-25) ai danni della Gas Sales Bluenergy. Non bastano i 17 punti dell'opposto tedesco György Grozer ai ragazzi di Andrea Gardini per conquistare i tre punti nella prima uscita ufficiale stagionale.

Giornata pallavolistica aperta dall'anticipo dell'Arena di Monza tra i padroni di casa della Vero Volley e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Servizio e correlazione muro-difesa hanno fatto la differenza per il successo per 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) dei brianzoli. MVP del match è Adis Lagumdzija (16 punti, 3 ace e 3 muri), ma è la macchina monzese a funzionare, tutta, nei minimi dettagli.

Anche l'altra squadra lombarda, l'Allianz Powervolley Milano, ha trovato una netta vittoria per 3-0 (25-21, 25-17, 25-17). Non pervenuta la NBV Verona, surclassata dall'inizio alla fine dai ragazzi di Roberto Piazza. MVP del match è Yuki Ishikawa, miglior realizzatore Stephen Maar con 15 punti. Menzione speciale per Matteo Piano, tornato in campo dopo un anno ai box.

Prima maratona e prima vittoria anche per la Kioene Padova. La sfida contro la Consar Ravenna si chiude 2-3 (19-25, 25-21, 25-23, 34-32, 7-15) per i veneti dopo dopo 2 ore e 19 minuti di gioco.