Conferma scontata: Pietrini a Scandicci anche per il 2020/21

Uno dei prospetti più importanti del volley italiano e mondiale resta a Scandicci: la Savino Del Bene ha comunicato che Elena Pietrini vestirà la maglia delle toscane anche per la stagione 2020/21. La giovane schiacciatrice resta per il secondo anno consecutivo nella società di Paolo Nocentini. Pietrini, nata il 17 marzo 2000, ha fatto una grande stagione al suo debutto in una squadra di club in Serie A1 e in Champions League siglando oltre 200 punti.