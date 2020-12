Conegliano piega 3-1 la VBC, Trento vincente al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

Completato il giro di boa, il campionato di Serie A1 femminile è ripartito con la prima giornata di ritorno. Vince l'Imoco Volley Conegliano al PalaRadi di Cremona, ma la VBC èpiù Casalmaggiore riesce, come nella gara di andata, a togliere un set alle pantere. Finisce quindi 3-1 per le gialloblù di Daniele Santarelli, che restano a punteggio pieno con 13 vittorie da tre punti su 13 gare. Le padrone di casa lottano e convincono, l'esordio di Kosareva nello starting six in banda è più che positivo (15 punti), mentre le ospiti partono con un sestetto privo di diverse titolari, ma si aggiudicano velocemente i primi due set con super de Kruijf. La volata del terzo set sorride alle casalasche, che nel quarto partono a tutta (7-0) prima di subire la rimonta contraddistinta dagli attacchi di Egonu e Hill. Massimo Battaini

La Bosca S.Bernardo Cuneo supera con un convincente 3-0 Il Bisonte Firenze e trova tre punti fondamentali da mettere sotto l'albero. Prive di Noemi Signorile, bloccata da un fastidio alla schiena, le ragazze di Andrea Pistola trovano nella sua sostituta Alice Turco l'MVP di serata, abile a orchestrare una efficace Bici (suo il punto conclusivo dei tre parziali) e le centrali Zakchaiou e Candi (28 punti in due). Una vittoria importante per le gatte, che in classifica operano il sorpasso proprio sulle fiorentine. Le bisontine di Marco Mencarelli, prive di Beliën e Lazic positive al Covid-19, partono forte in tutti e tre i set, ma poi peccano di discontinuità e soprattutto non riescono a mettere giù i palloni importanti alla fine del secondo e del terzo, che avrebbero potuto girare la gara.

Altro tie-break ed altra sconfitta per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che vede l'opposizione della Delta Despar Trentino capace di rialzarsi dopo un quarto set vinto dalle padrone di casa. Ultimi scambi fatali, ancora una volta, alla squadra di Veglia, la quale dimostra di mancare ancora nei momenti fondamentali del match. Peccato doppio, dato che Nicoletti ha effettuato la migliore prestazione personale della stagione con 40 punti all'attivo, registrandosi anche come la più ricca dell'intero campionato. Trento, invece, ha lottato col carattere dopo una situazione non semplice, andando a consolidare la classifica con altri due preziosi punti, che portano anche la firma dell'MVP della partita: Sofia D'Odorico.

VBC èpiù Casalmaggiore-Imoco Volley Conegliano 1-3 (16-25, 16-25, 25-23, 18-25)

- Casalmaggiore: Bajema 7, Melandri 7, Vanzurova 7, Kosareva 15, Stufi 2, Marinho 1, Sirressi (L), Montibeller 8, Ciarrocchi 1, Bonciani, Maggipinto. All. Parisi.

- Conegliano: Adams 12, Fahr 10, Gicquel 12, Hill 17, de Kruijf 18, Gennari 4, De Gennaro (L), Egonu 8, Caravello, Wolosz, Sylla. N.E.: Omoruyi, Folie (L), Butigan. All. Santarelli.

Bosca S.Bernardo Cuneo-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

- Cuneo: Bici 16, Ungureanu 8, Candi 13, Turco 4, Giovannini 4, Zakchaiou 15, Zannoni (L), Gay. N.E.: Fava, Strantzali, Stijepic, Signorile. All. Pistola.

- Firenze: Guerra 10, Kone 2, Nwakalor 16, Van Gestel 4, Alberti 13, Cambi 3, Venturi (L), Enweonwu 1, Lapini, Acciarri, Panetoni, Hashimoto. All. Mencarelli.

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Delta Despar Trentino 2-3 (23-25, 25-20, 22-25, 28-26, 12-15)

- Brescia: Cvetnic 14, Veglia 9, Nicoletti 40, Jasper 13, Berti 14, Bechis 1, Parlangeli (L), Biganzoli 2, Angelina. N.E.: Pericati, Botezat, Sala (L), Bridi. All. Mazzola.

- Trento: D'Odorico 27, Furlan 5, Piani 21, Melli 15, Fondriest 10, Cumino 3, Moro (L), Trevisan 2, Pizzolato 1, Ricci, Bisio. N.E.: Marcone. All. Bertini.

RISULTATI E CLASSIFICA