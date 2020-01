Conegliano, Busto e Scandicci in semifinale | Crolla Novara

COPPA ITALIA

È una serata di Coppa Italia che regala una grande sorpresa, ovvero l'uscita di scena della campionesse in carica. L'Igor Gorgonzola Novara infatti crolla nella sfida casalinga contro la Saugella Monza, che si ritrova dopo 4 sconfitte consecutive.

Per le ragazze di Barbolini è una serata difficile da digerire. Dopo aver stravinto il primo set (25-12), cadono nei parziali successivi soprattutto grazie a una Monza che ritrova certezze e fiducia, proprio quello che si auspicava Carlo Parisi nel pre-partita. Decisivi gli ingressi di Plummer, Di Iulio e Squarcini. La numero 4 in particolare ha fatto la differenza nel set finale: entrata sul 20-21, l'ex-sassolese piazza due ace e propizia il 25-20 che regala la prima indimenticabile vittoria di Parisi sulla panchina del Consorzio Vero Volley.

Solo conferme, invece, negli altri tre quarti di finale. Conegliano, Busto Arsizio e Scandicci si sono letteralmente sbarazzate di Chieri, Firenze e Casalmaggiore, capitolate per 3 set a 0 senza opporre la benchè minima resistenza. Debutto amaro per Jana Franziska Poll con la maglia de Il Bisonte, protagonista nell'ultime ore per il polemico affare di mercato con Caserta.

Le due semifinali che decreteranno le finaliste di Coppa Italia sono quindi Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio-Saugella Monza. Due sfide da non perdere nel weekend dell'1 e 2 febbraio in quel di Busto al PalaYamamay.

RISULTATI E ACCOPPIAMENTI