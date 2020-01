Conegliano apre la 16ª con una vittoria su Casalmaggiore

L'ANTICIPO

Un'altra vittoria senza diritto di replica per l'Imoco Volley Conegliano, che nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A1 trova il successo per 3-0 ai danni dell'Èpiù Pomì Casalmaggiore, incapace di fare suo il fattore campo del PalaRadi.

Parte a cento all’ora Conegliano, che in un batter d’occhio è in vantaggio di 3 punti (6-3). Le venete battono forte e continuano ad allungare, con Gaspari che chiama il prime time-out sullo svantaggio per 11-6. Casalmaggiore fa troppa fatica in ricezione (misero 16% di perfezione), e l’attacco di conseguenza ne risente. Le rosa hanno un moto d’orgoglio quando tutto sembra finito e si riavvicinano, ma non quanto basta per cambiare il destino del set: 25-18 e 1 a 0 per Conegliano.

Casalmaggiore si ritrova nel secondo parziale e sfodera un'ottima pallavolo, anche sfruttando la minore intensità messa in campo da Conegliano rispetto al set precedente. È in volata che si decide la frazione, quando le grandi squadre vengono fuori. La regola, in questo caso, vale per Conegliano, che dal 22-22 in poi trova il 24-22 con un attacco di Sylla e chiude 25-23.

Inizio di terzo set e Gaspari che chiama time-out sull’8-3 per Conegliano, chiedendo un’immediata reazione alle sua ragazze: c'è da dimostrare di meritare di stare lì in alto. La reazione però è troppo debole, anche e soprattutto per meriti delle campionesse del mondo in carica che rendono la vita complicata. Il parziale si chiude infine 25-20, con Conegliano che trova l’ennesima schiacciante vittoria.

Il resto della 16ª giornata, in programma domenica 26 gennaio alle 17:00, sarà visibile in diretta su sito e app di SportMediaset.

