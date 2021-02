Colpo salvezza di Perugia, a Scandicci il derby toscano

VOLLEY FEMMINILE

Vittoria pesante in ottica salvezza per la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel recupero della 14ª giornata di Serie A1 femminile. Al PalaFenera di Chieri, le ragazze di Mazzanti si impongono al tie-break dopo essere state sotto 2-1 e aggiungono due punti preziosissimi alla propria classifica: umbre a 14 punti, a +4 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia. Per le biancoblù di Bregoli è la seconda sconfitta in pochi giorni, ma il punto ottenuto permette comunque di restare nelle zone altissime della graduatoria. L'equilibrio in campo persiste dall'inizio alla fine, con vari capovolgimenti di fronte frutto di prestazioni individuali da evidenziatore giallo: 25 i punti di Carcaces, opposto ospite, con il 42% di rendimento offensivo, altrettanti quelli di Mazzaro, centrale di casa e autrice di ben 8 muri. Arnaldo Fustini

La Savino Del Bene Scandicci fa suo il derby con Il Bisonte Firenze nel recupero del 17º turno. Le ragazze di Barbolini tornano al successo in campionato con una prova finalmente convincente: Stysiak (22 punti) e Vasileva (19) vanno a segno a ripetizione e i primi due parziali prendono la via delle padrone di casa. Gli ingressi di Van Gestel e Kone rinvigoriscono le ospiti, che conquistano il terzo set ai vantaggi. Dal 14-11 della quarta frazione, però, Scandicci preme sull'acceleratore contrattaccando con grande efficienza.

Nel posticipo della 22ª giornata la Igor Gorgonzola Novara supera con un netto 3-0 la Delta Despar Trentino e rafforza il secondo posto in classifica. Un successo cristallino per le azzurre di Lavarini, che inserisce Daalderop nello starting six e nel terzo set dà spazio a Zanette, Battistoni e Herbots. Le gialloblù di Bertini, per certi versi ancora convalescenti e con una Piani evidentemente non al 100%, soccombono di fronte al talento offensivo novarese, che chiude con il 58% di squadra. Smarzek e Daalderop sono le top scorer con 13 punti a testa e 5 muri in due.

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (23-25, 25-22, 26-24, 22-25, 11-15)

- Chieri: Perinelli 12, Alhassan 1, Bosio 1, Villani 17, Mazzaro 25, Grobelna 16, De Bortoli (L), Frantti 4, Zambelli 3, Laak 1, Gibertini (L), Meijers, Mayer. Non entrate: Fini. All. Bregoli.

- Perugia: Havelkova 17, Aelbrecht 6, Ortolani 15, Carcaces 25, Koolhaas 17, Di Iulio 2, Cecchetto (L), Angeloni 5, Agrifoglio, Mlinar. Non entrate: Scarabottini, Casillo, Rumori (L). All. Mazzanti.

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-14, 25-17, 24-26, 25-12)

- Scandicci: Popovic 8, Stysiak 21, Vasileva 19, Lubian 13, Malinov 5, Courtney 11, Merlo (L), Drewniok, Camera. Non entrate: Markovic, Cecconello, Carocci (L), Bosetti, Pietrini. All. Barbolini.

- Firenze: Lazic 2, Alberti 3, Cambi 3, Guerra 4, Ogoms 6, Nwakalor 22, Panetoni (L), Van Gestel 14, Kone 7, Enweonwu, Hashimoto, Venturi. All. Mencarelli.

Igor Gorgonzola Novara-Delta Despar Trentino 3-0 (25-15, 25-18, 25-14)

- Novara: Hancock 2, Bosetti 11, Bonifacio 4, Smarzek 13, Daalderop 13, Chirichella 5, Sansonna (L), Herbots 3, Zanette 2, Populini, Tajè, Battistoni. Non entrate: Washington, Napodano (L). All. Lavarini.

- Trento: D'Odorico 4, Furlan 8, Piani 4, Melli 5, Fondriest 6, Cumino 2, Moro (L), Bisio 2, Trevisan 2, Pizzolato, Marcone, Ricci. All. Bertini.

RISULTATI E CLASSIFICA

Vedi anche Volley Busto Arsizio batte Casalmaggiore e si qualifica alla Coppa Italia: il tabellone