Busto Arsizio batte Casalmaggiore e si qualifica alla Coppa Italia: il tabellone

GIACOMO MAGNANI

Missione compiuta per la Unet e-work Busto Arsizio, che in appena tre set (25-18, 25-22, 25-15) ha archiviato la pratica VBC èpiù Casalmaggiore conquistandosi i quarti di finale di Coppa Italia. Successo rotondo per le ragazze di Musso, che per l'occasione ha avuto modo di sfidare colui che può ritenersi un maestro, ovvero Carlo Parisi. Correva la stagione 2011/12 quando sulla panchina della UYBA Volley l'attuale allenatore delle casalasche vinceva tutto: Serie A1, Coppa Italia e Coppa CEV. Nello staff tecnico c'era anche un giovane Marco Musso, che quest'oggi ha dovuto servire un dispiacere al suo mentore. Strepitosa prestazione di Alexa Gray, giustamente nominata MVP grazie ai suoi 24 punti. Valentina Breda

Con questo successo da tre punti le farfalle hanno completato il girone d'andata di Serie A1 posizionandosi all'8º posto, l'ultimo disponibile per qualificarsi alla Coppa Italia. Nulla da fare per le rosa, che con solo un punto in meno restano in 9ª posizione.

Definiti così anche gli accoppiamenti della prossima Coppa Italia, che si disputerà tra l'8 e il 14 marzo. Mercoledì 10 sarà il turno dei quarti di finale con le seguenti sfide a gara secca:

- Imoco Volley Conegliano-Unet e-work Busto Arsizio;

- Saugella Monza-Savino Del Bene Scandicci;

- Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze;

- Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino.

La Final Four si terrà nel weekend del 13-14 marzo all'RDS Stadium di Rimini. Caccia alla grande favorita dell'Imoco Volley Conegliano.

Unet e-work Busto Arsizio-VBC èpiù Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-22, 25-15)

- Busto Arsizio: Gennari 8, Stevanovic 8, Poulter, Gray 24, Olivotto 5, Mingardi 18, Leonardi (L), Escamilla 2, Herrera Blanco 1. Non entrate: Piccinini, Bulovic, Bonelli, Cucco (L). All. Musso.

- Casalmaggiore: Marinho, Bajema 8, Melandri 8, Montibeller 14, Kosareva 6, Ciarrocchi 3, Sirressi (L), Vanzurova, Bonciani, Maggipinto. Non entrate: Stufi. All. Parisi.

