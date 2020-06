Colpo di scena: bloccata la fusione tra Filottrano e Macerata

VOLLEY FEMMINILE

Sembrava tutto fatto, e invece il comunicato stampa rilasciato da Filottrano non lascia spazio a dubbi: Lardini Volley e CBF Balducci Macerata rinunciano per ora al progetto condiviso di fusione.

"Un passo indietro, con la speranza di poterne fare due in avanti nel prossimo futuro. Con enorme dispiacere le strade della Polisportiva Filottrano Pallavolo e dell’Helvia Recina Macerata non convergeranno nel progetto ideato e condiviso, non almeno nella prossima stagione: la Lardini Volley infatti non accompagnerà la CBF Balducci nel prossimo campionato di Serie A2".

"La complicata congiuntura economica e le difficoltà acuitesi nelle ultime settimane nel reperire risorse, non consentono in questo momento al club filottranese un’equa partecipazione e sviluppo di un progetto sportivo che è stato fortemente voluto e sul quale è stato investito grande impegno".

"Il senso di responsabilità verso gli impegni presi obbliga a malincuore a sospendere la fattiva collaborazione avviata con la dirigenza dell’Helvia Recina Macerata, con cui è stata condivisa l’uscita dal progetto, nella speranza di riprendere nel prossimo futuro a tessere insieme i fili di una cooperazione che resta un enorme valore aggiunto per un ambizioso progetto di crescita".