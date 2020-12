Civitanova campione d’inverno, Modena schiaccia Verona

Va alla Cucine Lube Civitanova il big match pre-natalizio del PalaBarton. La formazione di De Giorgi la spunta al tie-break sui padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia nel recupero della 10ª giornata di SuperLega, prendendosi il titolo di campione d’inverno (squadre appaiate a quota 28 punti, ma Lube prima per maggior numero di vittorie). Match a tratti nervoso (rosso nel terzo set per Travica e Leal) e molto combattuto, con Perugia a spingere forte dai nove metri (10 ace contro 6) e Civitanova granitica a muro (15 contro 9). A decidere, come spesso capita nei match tra Sir e Lube, pochi palloni in particolare in attacco con gli ospiti migliori nelle percentuali (53% di squadra contro 44%). È Leal il meritato MVP della sfida: 24 punti per il martello di Civitanova con il 54% sotto rete.

