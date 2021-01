Chieri vince ancora e consolida il 4º posto, 3-0 UYBA su Trento

VOLLEY FEMMINILE

La Reale Mutua Fenera Chieri colleziona un'altra perla nel recupero dell'11ª giornata di Serie A1. Le biancoblù di Giulio Bregoli vincono in rimonta 2-3 (25-22, 27-25, 20-25, 19-25, 7-15) sul campo della Savino Del Bene Scandicci e rafforzano il quarto posto in classifica, a +3 sulle toscane. Il risultato vale doppio, perché consegna alle chieresi la terza posizione al termine del girone d’andata, garantendo la possibilità di affrontare Trento al PalaFenera nel quarto di finale di Coppa Italia. Il dato più rilevante è certamente quello dei muri di squadra, ben 22. Bosio si affida spesso alle sue centrali, che la ripagano con un cospicuo bottino: Alhassan firma 20 punti con 9 block-in, Mazzaro ne aggiunge 15. Luci e ombre per le ragazze di Massimo Barbolini, ma la buona notizia è senz'altro il rientro di Stysiak. Alessio Marchi

Un'altra vittoria per 3-0 per la Unet e-work Busto Arsizio, che con i parziali di 14-25, 16-25 e 19-25 archivia la pratica Delta Despar Trentino. Non si poteva chiedere di più alle ragazze di Bertini, ancora convalescenti dopo un lungo periodo di stop causa Covid-19 e orfane di Vittoria Piani, principale attaccante. Una partita condotta facilmente da Gennari e compagne, che si preparano nel migliore dei modi alla bolla di Champions League che si disputerà in Germania, nella casa dello Schwerin. A completare il girone ci saranno Scandicci e Resovia.

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25-22, 27-25, 20-25, 19-25, 7-15)

- Scandicci: Courtney 14, Popovic 11, Drewniok 13, Pietrini 14, Lubian 10, Malinov 5, Merlo (L), Stysiak 7, Bosetti, Camera. Non entrate: Samadan, Cecconello, Carocci (L), Markovic. All. Barbolini.

- Chieri: Mazzaro 15, Grobelna 8, Perinelli 15, Alhassan 20, Bosio 1, Villani 6, De Bortoli (L), Laak 16, Frantti 5, Fini, Zambelli, Meijers, Mayer. Non entrate: Gibertini (L). All. Bregoli.

Delta Despar Trentino-Unet e-work Busto Arsizio 0-3 (14-25, 16-25, 19-25)

- Trento: D'Odorico 8, Furlan 6, Marcone 6, Melli 8, Fondriest 3, Cumino, Moro (L), Pizzolato 7, Trevisan, Bisio, Ricci. All. Bertini.

- Busto Arsizio: Gennari 2, Stevanovic 5, Poulter 5, Gray 16, Olivotto 9, Mingardi 14, Leonardi (L), Escamilla 5, Herrera Blanco 3, Piccinini 1, Bonelli. Non entrate: Cucco (L), Bulovic. All. Musso.

