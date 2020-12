Chieri e Novara dominanti: doppio 3-0 su Bergamo e Perugia

VOLLEY FEMMINILE

Ancora un 3-0 per la Reale Mutua Fenera Chieri contro la Zanetti Bergamo, come già ad agosto nell’incontro di Supercoppa che aveva inaugurato la stagione. La squadra di Bregoli interpreta la partita in modo ottimale e aggiunge alla sua classifica altri tre meritatissimi punti, che la fanno salire a quota 21 a ridosso del podio. Le biancoblù tengono sempre in mano le redini della gara, ribattono colpo su colpo quando le ospiti alzano il ritmo, e si aggiudicano tutti i tre parziali 25-17. Piemontesi che si preparano quindi alla prossima sfida di campionato contro la Unet e-work Busto Arsizio, formazione che ha deciso di cambiare guida tecnica interrompendo il rapporto con Marco Fenoglio. Fabio Bianco

La Bartoccini Fortinfissi Perugia lotta, ma non riesce a strappare punti a una Igor Gorgonzola Novara letale nel recupero della 10ª giornata di Serie A1. Le magliette nere si arrendono in tre set (18-25, 21-25, 12-25) alle piemontesi, che completano così il girone d'andata e continuano la propria marcia al secondo posto in classifica staccando di tre punti la Saugella Monza.

Reale Mutua Fenera Chieri-Zanetti Bergamo 3-0 (25-17, 25-17, 25-17)

- Chieri : Bosio 4, Grobelna 18, Mazzaro 11, Zambelli 5, Frantti 13, Perinelli 7; De Bortoli (L); Fini. N.E.: Mayer, Laak, Villani, Meijers, Marengo, Gibertini (L). All. Bregoli.

- Bergamo : Valentin, Lanier 1, Dumancic 5, Moretto 4, Enright 2, Loda 10; Fersino (L); Prandi 1, Faucette Johnson 13, Marcon. N.E.: Mio Bertolo, Faraone. All. Turino.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 21-25, 12-25)

- Perugia : Angeloni 8, Aelbrecht 2, Di Iulio 2, Havelkova 9, Koolhaas 6, Ortolani 9, Cecchetto (L), Mlinar 1, Carcaces 1, Casillo, Agrifoglio. N.E.: Rumori (L), Scarabottini. All. Mazzanti.

- Novara : Chirichella 3, Hancock 6, Bosetti 16, Bonifacio 7, Smarzek 14, Herbots 11, Sansonna (L), Populini 1, Zanette 1, Battistoni. Non entrate: Daalderop, Costantini, Napodano (L), Washington. All. Lavarini.

