Chieri da urlo, Casalmaggiore crolla 0-3. Firenze passa al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

Vince ancora la Reale Mutua Fenera Chieri e lo fa imponendosi 0-3 (17-25, 24-26, 19-25) su quella VBC èpiù Casalmaggiore con cui nelle tre precedenti sfide in Serie A1 non aveva mai fatto un punto. Dunque, dopo l’impresa contro la Saugella Monza, un’altra tradizione sfavorevole sfatata dalle biancoblù. Serata da dimenticare per le rosa, ora in attesa di notizie sulla gravità dell'infortunio al ginocchio di Laura Melandri, uscita nel corso del secondo parziale.

Il Bisonte Firenze si sblocca al Mandela Forum e supera in rimonta al tie-break (16-25, 25-17, 22-25, 25-12, 15-4) la Delta Despar Trentino, che ha dimostrato di essere così in alto in classifica (secondo posto) non per caso: la prima vittoria casalinga stagionale, seconda consecutiva, certifica che il processo di crescita della squadra di Mencarelli procede spedito.

Senza Poulter, Piccinini, Stevanovic e coach Fenoglio, la UYBA Volley è scesa in campo alla e-work Arena contro la Savino del Bene Scandicci. Enormemente debilitate dalle assenze, Busto Arsizio ha resistito per solo un set, il secondo, contro le ragazze di Massimo Barbolini. Tre punti importanti per le toscane, conquistati con i seguenti parziali: 23-25, 33-31, 18-25, 21-25.

Quinto match e quinta vittoria per l'Imoco Volley Conegliano, che piazza il full al PalaBarton di Perugia vendicando la sconfitta di dieci mesi fa, l’ultima e l’unica subita in questo 2020. La Bartoccini Fortinfissi lotta con tutto quello che ha, ma non può far nulla per fermare lo strapotere delle campionesse del mondo in carica vittoriose in tre set (18-25, 15-25, 21-25).

RISULTATI E CLASSIFICA

Vedi anche Volley Novara domina nell'anticipo: Brescia sconfitta 3-0