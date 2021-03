Champions League: Conegliano e Novara in semifinale, delusione Civitanova

VOLLEY

I campioni d'Europa in carica vengono eliminati al Golden Set. Nulla da fare per Scandicci nel derby italiano con le venete

Si ferma al Golden Set il tentativo di rimonta della Cucine Lube Civitanova, per la prima volta in stagione guidata dal neo-allenatore Chicco Blengini. In Polonia, nella gara di ritorno del quarto di finale di CEV Champions League contro lo Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, prima vince la partita per 0-3 (22-25, 24-26, 24-26) pareggiando la situazione dopo la sconfitta d'andata, poi si arrende 16-14 nel decisivo parziale che regala la semifinale alla squadra polacca. Ai campioni del mondo e d'Europa in carica, già vincitori in questa stagione della Coppa Italia, resta solo il campionato su cui riversare tutte le energie. CEV

E in campo rosa sarà ancora una volta A. Carraro Imoco Conegliano contro Igor Gorgonzola Novara. Dopo la finale dell'edizione 2019 vinta dalle piemontesi (all'epoca guidate da Paola Egonu, oggi con le venete), l'eterna sfida degli ultimi anni si ripresenta, ma questa volta in semifinale. Le ragazze di Santarelli hanno infatti battuto con un netto 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) la Savino Del Bene Scandicci, mentre Chirichella e compagne hanno avuto la meglio sulle turche del Fenerbahce con il risultato di 3-1 (25-16, 25-18, 16-25, 25-11).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 24-26, 24-26, 16-14)

- ZAKSA: Zatorski (L), Kaczmarek 16, Kochanowski 13, Rejno 5, Toniutti 2, Kluth, Sliwka 13, Semeniuk 15, Smith 4. Non entrati: Staszewski, Depowski, Prokopczuk, Zawalski, Banach (L). All. Grbic.

- Civitanova: Kovar, Marchisio (L), Juantorena 15, Balaso (L), Leal 14, Rychlicki 13, Simon 9, De Cecco 3, Anzani 10. Non entrati: Diamantini, Falaschi, Hadrava, Yant, Larizza. All. Blengini.

A. Carraro Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

- Conegliano: de Kruijf 8, Folie 8, Wolosz 1, Hill 13, Sylla 9, Egonu 16, De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Gicquel, Butigan, Omoruyi, Adams, Fahr (L). All. Santarelli.

- Scandicci: Stysiak 13, Malinov 2, Popovic 5, Lubian 3, Vasileva 3, Courtney 5, Merlo (L), Bosetti, Pietrini 3. Non entrate: Carocci (L), Cecconello, Samadan, Drewniok, Camera. All. Barbolini.

Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahce Opet Istanbul 3-1 (25-16, 25-18, 16-25, 25-11)

- Novara: Herbots 11, Bosetti 6, Chirichella 7, Hancock 3, Washington 8, Smarzek-godek 8, Napodano (L), Sansonna (L), Populini 5, Zanette 8, Battistoni, Bonifacio, Daalderop 10. Non entrate: Tajè. All. Lavarini.

- Istanbul: Robinson 3, Babat 7, Vargas Abreu 17, Toksoy Guidetti 8, Mihajlovic 6, Aydemir Akyol 1, Yilmaz (L), Sengun 1, Busa 1, Kurt 1, Kestirengoz 4. Non entrate: Cetin (L). All. Terzic.

Vedi anche Volley Champions League: Perugia ribalta l’andata e vince al Golden Set, Modena eliminata