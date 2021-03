Champions League: Perugia ribalta l’andata e vince al Golden Set, Modena eliminata

VOLLEY MASCHILE

La Sir Sicoma Monini domina il ritorno dei quarti di finale e passa il turno. Serata da dimenticare per gli uomini di Giani

La Sir Sicoma Monini Perugia fa l'impresa. Dopo aver perso 3-0 l'andata dei quarti di finale di CEV Champions League, gli umbri si prendono la rivincita ed eliminano la Leo Shoes Modena. Ristabilita la "parità" con un netto 3-0 (25-23, 25-18, 25-21), Leon e compagni sono stati letteralmente letali nel Golden Set, il parziale di spareggio, surclassando i gialloblù 15-5 e staccando il pass per la semifinale. Straordinario il cubano (naturalizzato polacco) con i suoi 24 punti, ma è tutta la Sir Sicoma Monini a girare a una marcia superiore. CEV

Sir Sicoma Monini Perugia-Leo Shoes Modena 3-0 (25-23, 25-18, 25-21, 15-5)

- Perugia: Ricci 11, Travica, Ter Horst 7, Leon 24, Plotnytskyi 17, Solè 5, Zimmermann, Muzaj 3, Piccinelli, Colaci (L). Non entrati: Atanasijevic, Sossenheimer (L), Vernon-Evans, Russo. All. Heynen.

- Modena: Christenson 4, Mazzone 5, Petric 5, Stankovic 4, Vettori 14, Lavia 8, Karlitzek 2, Porro, Rinaldi 1, Buchegger, Grebennikov (L). Non entrati: Bossi, Sanguinetti (L), Iannelli. All. Giani.