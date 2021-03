Challenge Cup, finale d'andata: Milano esulta al tie-break, Ankara battuto

VOLLEY MASCHILE

L’Allianz conquista il primo round dell’atto conclusivo della Challenge Cup: mercoledì 24 il ritorno decisivo in Turchia

L'Allianz Powervolley Milano vince la finale d'andata della Challenge Cup e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di settimana prossima, mercoledì 24 marzo, che potrebbe assegnare il primo storico successo europeo al club meneghino. Dopo essersi ritrovata in svantaggio per 2 set a 1 contro lo Ziraat Bankasi SK Ankara, Piazza si gioca la carta Maar che ribalta la situazione. L'Allianz trova la parità ed esulta al tie-break (22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9): in Turchia servirà comunque una vittoria, anche in cinque set, ma questo successo sofferto consente ai ragazzi di Piazza di guardare con fiducia alla prossima decisiva sfida in quel di Ankara. Allianz Powervolley Milano

Le parole di Steve Maar, mossa vincente giocata da Piazza (12 punti con il 60% in due set), commenta il match: "Siamo un po' stanchi perché stiamo giocando ogni tre giorni, ma la cosa importante è che tutti ci facciamo trovare pronti per entrare in campo, soprattutto per far recuperare le energie anche agli altri. Questo forse ha fatto la differenza oggi. Siamo felici di questa vittoria, ma domani si ricomincia a lavorare pensando a domenica e a Gara 3 dei play-off scudetto".

Allianz Milano-Ziraat Bankasi SK Ankara 3-2 (22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9)

- Milano: Basic 1, Kozamernik 13, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 12, Weber 3, Patry 15, Piano 10, Ishikawa 9, Urnaut 8, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Meschiari, Mosca. All. Roberto Piazza.

- Ankara: Atanasov 17, Ter Maat 27, Van Garderen 9, Bulbul 11, Yucel 0, Eksi 1, Gok 9, Bayraktar (L), Tosun 2, Eken 0. N.e.: Akkus, Kirkit, Ayvazoglu (L), Ertugrul. All. Giampaolo Medei.