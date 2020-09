Casalmaggiore strappa un set, ma vince Conegliano. Bergamo sfiora l’impresa

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Si apre in bellezza il campionato delle fresche vincitrici della Supercoppa italiana. L’Imoco Volley Conegliano batte 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) un’ottima Casalmaggiore, capace di conquistare un combattutissimo primo parziale soccombendo poi sotto i colpi delle campionesse del mondo in carica. Impressionante Sarah Fahr: la centrale delle venete (al posto dell'infortunata Folie) ha chiuso il match con 14 punti e l’86% di positività in attacco. 25 i palloni messi a terra dalla top scorer del match, la superstar Paola Egonu.

La Savino Del Bene Scandicci conquista due punti dopo aver chiuso al tie-break la sfida contro la Zanetti Bergamo. Un 3-2 (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 6-15) sudatissimo, che non fa altro che confermare un fatto storico: giocare al Pala Agnelli contro le padrone di case orobiche è sempre molto complicato. Dominante la scandiccese Stysiak con 33 punti.

Comincia benissimo la Bosca S.Bernardo Cuneo, che in trasferta a Firenze trova il successo per 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 21-25) sulle bisontine di Marco Mencarelli. Per le toscane non bastano i 26 punti di Terry Enweonwu, autrice di un'altra ottima prestazione. Le gatte di Andrea Pistola sbancano per la prima volta nella loro giovane storia il Mandela Forum.

Esordio in Serie A1 memorabile per la Delta Despar Trentino, che fa suo il fattore campo battendo 3-0 (25-18, 26-24, 25-19) una non pervenuta Banca Valsabbina Millenium Brescia. Tanta, troppa la voglia da parte della formazione di Bertini di dimostrare di meritare questa categoria dopo esser stata ripescata dalla serie cadetta.

