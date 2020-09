Monza vince la battaglia con la UYBA. Crollo Perugia

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La Serie A1 di pallavolo femminile riparte dall'Arena di Monza, dove a trionfare nell'attesissima sfida tra la Saugella e la UYBA Volley è la formazione guidata da Marco Gaspari. La sfida delle ex (Orro, Meijners e Negretti hanno giocato a Busto Arsizio) se la aggiudicano le brianzole per 3-1 (25-13, 25-22, 21-25, 25-22).

Tanti le giocatrici rosablù che hanno chiuso in doppia cifra (Van Hecke, Heyrman, Orthmann e Meijners) con l'opposto della Saugella top scorer ed MVP con 20 punti messi a terra. Per la Unet e-work Busto Arsizio c'è rammarico, soprattutto per i primi due parziali non giocati con il ritmo necessario per impensierire Monza. Prima, importante, vittoria per la Saugella in quello che nell'economia del campionato è uno scontro diretto per i primi posti

La Reale Mutua Fenera Chieri non poteva chiedere di più al suo debutto in campionato. Le biancoblù conquistano i tre punti contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia com’era già accaduto nella 1ª giornata della scorsa stagione, ma stavolta in trasferta, espugnando per 0-3 (22-25, 18-25, 20-25) il PalaBarton. Gran serata delle laterali biancoblù (su tutte Villani con 16 punti e il 55% di efficacia), in difficoltà invece le attaccanti di Perugia (le migliori Angeloni e Mlinar con 9 punti a testa).