Busto si salva al golden set e conquista i quarti

COPPA CEV

Trasferta dalla difficoltà immane per le ragazze di Stefano Lavarini, che non hanno eliminato le scorie della Coppa Italia e incappano in una sonora sconfitta per 3-0 contro il Developes SkyRes Rzeszów. Le bustocche, tuttavia, si salvano al golden set, maturato grazie alla vittoria per 3-0 nel match di andata al PalaYamamay. Quarti di finale raggiunti, ma tanta, troppa fatica.

Sorpresa in avvio di partita, con Piccinini che viene schierata da libero per un problema al polpaccio (almeno una settimana di stop per lei). Busto comincia il primo set con il freno a mano tirato. Le polacche trovano relativamente presto il +5 e lo mantengono per tutta la durata del parziale, chiuso 25-20.

La Unet E-Work parte bene nel secondo set con un break di 3-0, ma si fa riprendere fino al vantaggio Rzeszów: 7-6. La ricezione non gira nel campo biancorosso e il gioco non è fluido come al solito, con le bustocche che subiscono le battute delle polacche. A spuntarla nello scatto finale è il Rzeszów, che trova il 2 a 0 con il 25 a 23.

Terzo set ancora complicatissimo per le farfalle, che si trovano in vantaggio fino al 23-21 quando Rzeszów torna a contatto fino al 25-25. Proprio un guizzo delle polacche chiude il parziale 27 a 25 e manda la sfida al decisivo golden set qualificazione. È qui che Busto si sveglia, nel momento forse più complicato della stagione, trovando la vittoria per 15-11 e scacciando via lo spettro eliminazione. Quarti di finale raggiunti, quindi, per le ragazze di Lavarini, ma la prestazione senz'altro è mancata.