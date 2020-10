Busto Arsizio batte Brescia e sfortuna per 3-1

VOLLEY FEMMINILE

La Unet e-work Busto Arsizio conquista al PalaGeorge di Montichiari la seconda vittoria del suo campionato superando per 1-3 (22-25, 25-23, 16-25, 21-25) la Banca Valsabbina Millenium Brescia nel recupero della 5ª giornata di Serie A1, non disputata in precedenza a causa della positività al Covid-19 di tre atlete (Piccinini, Poulter e Stevanović) e del primo allenatore Marco Fenoglio.

Le farfalle, pur in formazione rimaneggiata, si aggiudicano un match equilibrato, che le leonesse di casa tentano di rimettere in piedi con determinazione, e ottengono tre punti importanti in classifica: biancorosse a quota 6, mentre le bresciane restano a 1.

Brivido per le farfalle nel corso del secondo set, quando Asia Bonelli rimedia un colpo che la costringe a sedersi in panchina per qualche minuto. Dentro quindi Giulia Galletti, terza palleggiatrice ingaggiata dalle biancorosse per sopperire all'assenza per l'infortunio alla caviglia di Jordyn Poulter. Ma alla fine, per la UYBA è festa con i tifosi e con Stevanović e Poulter, presenti a bordocampo.

Per la squadra di coach Musso da segnalare le prove in attacco di Mingardi (23 punti col 41%), Escamilla (in campo dall'inizio, 16 col 50%) e Gennari (14 col 42%). Per Brescia le ex Angelina (14) e Berti (12 con 4 muri) le migliori.

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (22-25, 25-23, 16-25, 21-25)

- Brescia : Jasper 14, Veglia 6, Decortes 6, Angelina 14, Berti 12, Bechis 1, Parlangeli (L), Nicoletti 8, Botezat 2, Cvetnic 2, Pericati, Bridi. Non entrate: Biganzoli, Sala. All.: Mazzola.

- Busto Arsizio : Gennari 14, Olivotto 9, Mingardi 23, Escamilla 16, Herrera Blanco 6, Bonelli, Leonardi (L), Galletti. Non entrate: Bulovic, Cucco, Gray. All.: Musso.

RISULTATI E CLASSIFICA

