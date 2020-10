Coach positivo al Covid-19: il discorso pre-partita è dalla finestra

È il pre-partita ai tempi del Coronavirus. Se un positivo non può essere con la squadra, allora è la squadra a far sentire la propria vicinanza. Ed è successo a Busto Arsizio, dove il positivo in questione è proprio il coach della Unet e-work, Marco Fenoglio, noto nel mondo del volley femminile e maschile per il suo carattere duro, ma sincero e quasi paterno con i propri atleti. Ecco che prima della sfida di campionato contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, le farfalle quasi al completo (rientrate anche le negative Piccinini, Stevanovic e Poulter) si sono riunite sotto la finestra del proprio tecnico per il consueto discorso pre-partita e per lanciare un messaggio: "Siamo con te". Le bresciane sono avvisate: Busto Arsizio giocherà anche e soprattutto per il loro allenatore.