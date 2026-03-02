Cremonese-Milan, Saelemaekers simula? La moviola di Graziano Cesari

Graziano Cesari parla di Cremonese-Milan e della possibile simulazione di Saelemaekers, diffidato prima del derby ma non ammonito: "Non è vero che ha simulato! Il belga va a contrasto con Pezzella fuori area e cade. L'arbitro Massa è vicino all'azione e non prende provvedimenti ed è giusto così. Vero che Saelemaekers cade dopo ma il contatto col ginocchio di Pezzella c'è. C'è impatto tra le gambe: perché mai deve essere simulazione?".