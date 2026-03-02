Biasin: "Perché l'Inter è l'unica obbligata a vincere? Chivu fa bene a lamentarsi!"
Il giornalista non capisce per quale motivo i nerazzurri siano etichettati sempre come l'assoluta favorita, mentre le altre società che spendono di più no.
Nello studio di Pressing si parla di Inter. Panucci: "All’Inter si criticano i due scudetti persi. Da cinque anni è la squadra più forte e due scudetti li ha persi”. Biasin: "A inizio stagione si dice che c’è sempre solo l’Inter che deve vincere, tutti gli anni. Sembra che le altre non siano tenute a vincere. La scorsa stagione l’Inter aveva provato a fare percorso in tutte le competizioni, non ha vinto niente ed è partito un massacro mediatico. Quest’anno esce dalla Champions perché ha trovato un avversario più capace, non l’ha fatto apposta e subito partono i bersagli. Viene criticata sempre. Perché per le altre basta arrivare in Champions se poi investono dieci volte tanto?”.
Panucci: “All'Inter vanno fatti i complimenti in campionato, in Champions uscendo col Bodo va criticata”. Biasin: “L’Inter deve arrivare agli ottavi. Ma se la critica è a prescindere...”. Ordine: “L’Inter ha il dovere morale a puntare ai grandi obiettivi. Quanto fatto l’anno scorso è qualcosa di straordinario. Ma se esci col Bodo ti devi prendere le critiche”. Sabatini: “L’Inter parte favorita perché è la squadra più forte. L’anno scorso è stata criticata perché ha perso tutto”. Trevisani: “Ogni tanto si vince, ogni tanto si perde”.