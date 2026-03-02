Biasin: "Perché l'Inter è l'unica obbligata a vincere? Chivu fa bene a lamentarsi!"

Nello studio di Pressing si parla di Inter. Panucci: "All’Inter si criticano i due scudetti persi. Da cinque anni è la squadra più forte e due scudetti li ha persi”. Biasin: "A inizio stagione si dice che c’è sempre solo l’Inter che deve vincere, tutti gli anni. Sembra che le altre non siano tenute a vincere. La scorsa stagione l’Inter aveva provato a fare percorso in tutte le competizioni, non ha vinto niente ed è partito un massacro mediatico. Quest’anno esce dalla Champions perché ha trovato un avversario più capace, non l’ha fatto apposta e subito partono i bersagli. Viene criticata sempre. Perché per le altre basta arrivare in Champions se poi investono dieci volte tanto?”.