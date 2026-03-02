Biasin: "Perché l'Inter è l'unica obbligata a vincere? Chivu fa bene a lamentarsi!"

Il giornalista non capisce per quale motivo i nerazzurri siano etichettati sempre come l'assoluta favorita, mentre le altre società che spendono di più no.

02 Mar 2026 - 08:48
03:09 
videovideo

Nello studio di Pressing si parla di Inter. Panucci: "All’Inter si criticano i due scudetti persi. Da cinque anni è la squadra più forte e due scudetti li ha persi”. Biasin: "A inizio stagione si dice che c’è sempre solo l’Inter che deve vincere, tutti gli anni. Sembra che le altre non siano tenute a vincere. La scorsa stagione l’Inter aveva provato a fare percorso in tutte le competizioni, non ha vinto niente ed è partito un massacro mediatico. Quest’anno esce dalla Champions perché ha trovato un avversario più capace, non l’ha fatto apposta e subito partono i bersagli. Viene criticata sempre. Perché per le altre basta arrivare in Champions se poi investono dieci volte tanto?”.

Panucci: “All'Inter vanno fatti i complimenti in campionato, in Champions uscendo col Bodo va criticata”. Biasin: “L’Inter deve arrivare agli ottavi. Ma se la critica è a prescindere...”. Ordine: “L’Inter ha il dovere morale a puntare ai grandi obiettivi. Quanto fatto l’anno scorso è qualcosa di straordinario. Ma se esci col Bodo ti devi prendere le critiche”. Sabatini: “L’Inter parte favorita perché è la squadra più forte. L’anno scorso è stata criticata perché ha perso tutto”. Trevisani: “Ogni tanto si vince, ogni tanto si perde”.

inter
obbligo
biasin
pressing

Ultimi video

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

03:09
Biasin: "Perché l'Inter è l'unica obbligata a vincere? Chivu fa bene a lamentarsi!"

Biasin: "Inter unica obbligata a vincere, perché? Chivu fa bene a lamentarsi!"

00:32
La moviola di Inter-Genoa: il fallo di Calhanoglu era da rosso?

Calhanoglu doveva saltare il derby? La moviola del fallo su Ekuban

02:38
Ordine: "Alla Juve hanno commesso un "omicidio": cacciare Szczesny per Di Gregorio!"

'Omicidio' in casa Juve: "Ma chi ha cacciato Szczesny per prendere Di Gregorio?"

01:06
Tacchinardi: "Juve, all'Olimpico hai rischiato il fallimento stagionale"

Tacchinardi: "Juve, all'Olimpico hai rischiato il fallimento stagionale"

01:57
Sabatini: "La Juve ha trovato la forza di reagire? No... Gatti centravanti"

Sabatini: "La Juve ha trovato la forza di reagire? No... Gatti centravanti"

01:50
Ordine: "Juve, non si può giocare senza portiere!"

Ordine: "Juve, non si può giocare senza portiere!"

01:10
Panucci: "Spalletti quando vince dice una cosa, quando perde..."

Panucci: "Spalletti quando vince dice una cosa, quando perde..."

01:00
Tacchinardi: "La Juve non si sporca le mani a difendere, non vuole soffrire!"

Tacchinardi: "La Juve non si sporca le mani a difendere, non vuole soffrire!"

02:39
Panucci: "Se ci sono errori individuali, non è mica colpa di Spalletti"

Panucci: "Se ci sono errori individuali, non è mica colpa di Spalletti"

00:53
Sabatini: "Con Svilar e Malen la Juve avrebbe vinto a Roma. Ma anche con Szczesny e Kean..."

Sabatini: "Con Svilar e Malen la Juve avrebbe vinto a Roma. Ma anche con Szczesny e Kean..."

01:05
Ordine: "Il problema del Milan è il centravanti"

Ordine: "Il problema del Milan è il centravanti"

00:26
Tacchinardi: "Se il Milan vince il derby può credere allo scudetto"

Tacchinardi: "Se il Milan vince il derby può credere allo scudetto"

01:43
La moviola di Verona-Napoli: prima del gol di Akpa Akpro c'era fallo su Buongiorno?

La moviola di Verona-Napoli: prima del gol di Akpa Akpro c'era fallo su Buongiorno?

01:35
Ordine: "Se vai fuori con il Bodo, prendi le critiche e te le porti a casa!"

Ordine: "Se vai fuori con il Bodo, prendi le critiche e te le porti a casa!"

00:56
Tacchinardi: "Lukaku mi ha commosso, complimenti"

Tacchinardi: "Lukaku mi ha commosso, complimenti"

57:06
Domenica 1 marzo

Domenica 1 marzo

00:29
Panucci: "Il Milan non ha la forza di lottare con l''Inter"

Panucci: "Il Milan non ha la forza di lottare con l'Inter"

01:31
Domandone: chi vince il Derby?

Chi vince Milan-Inter? Nello studio di Pressing il pronostico è chiaro

01:20
Trevisani: "L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente"

Trevisani: "L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente"

02:09
Saelemaekers simula, ma non viene ammonito: ecco perché

Saelemaekers, altro che simulazione: Cesari scagiona l'esterno del Milan

03:03
Sabatini: "Spalletti, devi avere essere più difensivista"

Sabatini: "Spalletti, devi essere più difensivista"

01:37
Sabatini: "Spalletti, devi avere essere più difensivista"

Sabatini: "Spalletti deve essere più difensivista"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

I più visti di Pressing

Trevisani: "L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente"

Trevisani: "L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente"

SRV FOCUS BARELLA 10/3 1

La simulazione di Barella: polemiche e scuse. Da accettare?

Zazzaroni: "Il Var introdotto (anche) per fermare la Juve". Rissa con Biasin

Zazzaroni: "Il Var introdotto (anche) per fermare la Juve". Rissa con Biasin

SRV "CASO" PRESSING SUPERLEGA 23/12 1

Superlega, tutto sul progetto che sconvolge il calcio

La Moviola di Cesari: Juve-Inter, è Cuadrado che fa fallo su Perisic

La Moviola di Cesari: Juve-Inter, è Cuadrado che fa fallo su Perisic

Mauro: "Il Var è stato introdotto per punire la Juventus"

Mauro: "Il Var è stato introdotto per punire la Juventus"