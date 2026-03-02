Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?
Lo studio di Pressing fa il pronostico sul big match scudetto di domenica prossima.
Nello studio di Pressing si gioca in anticipo Milan-Inter di domenica 8 marzo: chi vincerà? Franco Ordine: "Finalmente vince l'Inter 2-1". Sandro Sabatini: "Uno a uno". Ricky Trevisani: "Vince 2-1 il Milan e segna Pulisic". Alessio Tacchinardi: "Vince il Milan col gol di Leao, si riapre il campionato". Christian Panucci: "Vince 2-1 il Milan". Fabrizio Biasin: "Due a due e ci abbracciamo".