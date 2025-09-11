Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Arriva Pressing - Nel cuore dello sport con la conduzione di Alberto Brandi e Monica Bertini: tutto sul calcio e i grandi momenti dello sport. Appuntamento ogni domenica in seconda serata su Canale 5 e Mediaset Infinity.

11 Set 2025 - 16:34
00:25 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:32
CLIP 2

Zazzaroni: "Il rinnovo di Lautaro? Ha fatto una richiesta folle: più di 12 milioni"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

03:06
La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

00:46
Motta: "Conceicao? Va bene, ma…"

Motta: "Conceicao? Va bene, ma…"

02:03
I dubbi sull'espulsione di Conceicao: simulazione o secondo giallo esagerato?

I dubbi sull'espulsione di Conceicao: simulazione o secondo giallo esagerato?

01:36:23
Domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio

02:37
Thuram: regalo a Sabatini dopo il "confronto" sui social!

Thuram: regalo a Sabatini dopo il "confronto" sui social!

02:38
SRV "CASO" PRESSING DOWNGRADE 26/5

Il "Caso": Thuram-Sabatini, il confronto

03:07
CLIP 4

De Maggio: "Conte al Napoli entro 48 ore"

01:40
SRV DOMANDIZIA MILAN 26/5 1

Pioli out, Fonseca in: Milan, è la strada giusta?

04:06

Ordine: "Rinnovo Lautaro? L'Inter non poteva farlo né prima, né ora"

03:52
Zazzaroni: "Il Bologna mi ha giurato che non venderà Calafiori"

Zazzaroni: "Il Bologna mi ha giurato che non venderà Calafiori"

02:06
CLIP 5

Mauro: "Non ci sono più grandi giocatori in Italia"

02:28

Zazzaroni: "Oaktree ha i soldi per comprare una pagina di giornale…"

01:40
SRV DOMANDIZIA ALLEGRI 26/5 1

Juve, Allegri è da rivalutare?

03:00
SRV PAGELLE WEEK-END 26/5 DEF

Le pagelle di Piantanida: 38esima giornata

01:51:05
Domenica 19 maggio

Domenica 19 maggio

05:06

Allegri fa ancora discutere: che lite tra Trevisani e Sabatini!

03:02
CLIP 7

Trevisani: "Milan, Fonseca non è l'uomo giusto: serve uno come Conte o Klopp"

02:00

Sabatini: "Ecco quando si sono incontrati Giuntoli e Thiago Motta"

04:30

Sabatini: "Allegri allontana Giuntoli? Lo giustifico e vi spiego perché"

02:38
CLIP 3

Zazzaroni svela: "Allegri mi ha detto di essersi vergognato"

03:32
CLIP 2

Zazzaroni: "Il rinnovo di Lautaro? Ha fatto una richiesta folle: più di 12 milioni"

I più visti di Pressing

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

Allegri fa ancora discutere: che lite tra Trevisani e Sabatini!

Moviola Inter-Udinese: Cesari approva rigore e intervento VAR

Moviola Inter-Udinese: Cesari approva rigore e intervento VAR

La Moviola di Cesari: Napoli-Cagliari

La Moviola di Cesari: Napoli-Cagliari

Fiorentina-Milan, i casi sotto la lente