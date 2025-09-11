Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5
Arriva Pressing - Nel cuore dello sport con la conduzione di Alberto Brandi e Monica Bertini: tutto sul calcio e i grandi momenti dello sport. Appuntamento ogni domenica in seconda serata su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)