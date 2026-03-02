Ordine: "Alla Juve hanno commesso un "omicidio": cacciare Szczesny per Di Gregorio!"
Il giornalista non concepisce la scelta del club bianconero di lasciar partire il portiere polacco per puntare sull'ex Monza.
Nello studio di Pressing si parla di Juventus dopo il 3-3 con la Roma. Così Franco Ordine: "Se qualcuno ha commesso un omicidio a Torino e ha mandato via Szczesny e ha preso Di Gregorio, cosa può fare Spalletti?". Risponde Sandro Sabatini: "Se hai un problema in porta e in attacco, in linea di massimo devi organizzare come prima cosa la fase difensiva".