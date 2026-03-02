Ordine: "Alla Juve hanno commesso un "omicidio": cacciare Szczesny per Di Gregorio!"

Nello studio di Pressing si parla di Juventus dopo il 3-3 con la Roma. Così Franco Ordine: "Se qualcuno ha commesso un omicidio a Torino e ha mandato via Szczesny e ha preso Di Gregorio, cosa può fare Spalletti?". Risponde Sandro Sabatini: "Se hai un problema in porta e in attacco, in linea di massimo devi organizzare come prima cosa la fase difensiva".