Ranocchia a Pressing: "Bastoni ha accentuato, ma Chivu ha fatto bene a difenderlo. La Penna? Scelta sbagliata"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Pressing di Inter-Juventus, a partire dal giudizio sul comportamento di Alessandro Bastoni nell'occasione dell'espulsione di Kalulu: "Conosco Alessandro per averci giocato assieme, ragazzo eccezionale. Lo scontro è avvenuto a una velocità importante, il tocco c'è anche se lieve e non influisce su una caduta del genere, lui ha molto accentuato. Però in quella situazione, in cui stai ripartendo, senti il tocco non è che ragioni pensando: ok Kalulu è ammonito, adesso lo espellono, ci provo. Non c'è tempo. In area gli attaccanti provano a simulare cercando il contatto, in questo caso non c'era tempo per ragionare".