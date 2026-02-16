inter

Ranocchia a Pressing: "Bastoni ha accentuato, ma Chivu ha fatto bene a difenderlo. La Penna? Scelta sbagliata"

Andrea Ranocchia analizza il Derby d'Italia a Pressing: la verità sul contatto Bastoni-Kalulu, perché Chivu non poteva scusarsi e la critica alla designazione dell'arbitro La Penna.

16 Feb 2026 - 01:24
Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Pressing di Inter-Juventus, a partire dal giudizio sul comportamento di Alessandro Bastoni nell'occasione dell'espulsione di Kalulu: "Conosco Alessandro per averci giocato assieme, ragazzo eccezionale. Lo scontro è avvenuto a una velocità importante, il tocco c'è anche se lieve e non influisce su una caduta del genere, lui ha molto accentuato. Però in quella situazione, in cui stai ripartendo, senti il tocco non è che ragioni pensando: ok Kalulu è ammonito, adesso lo espellono, ci provo. Non c'è tempo. In area gli attaccanti provano a simulare cercando il contatto, in questo caso non c'era tempo per ragionare".

Relativamente alle parole di Chivu, che qualcuno avrebbe voluto più "realista" dopo quanto aveva detto alla vigilia: "Bastoni è uno dei pilastri della tua squadra, dovrai tornare ad allenarlo per la Champions a stretto giro di posta. Non puoi andare in conferenza e dire: ha sbagliato. L'allenatore è il capo dell'Inter, sta cercando di vincere lo scudetto, non puoi dire certe frasi contro un tuo giocatore pubblicamente".

Infine, su La Penna: "Il Derby d'Italia storicamente porta con sé tante tensioni, non andava designato La Penna, serviva il migliore: Doveri".

