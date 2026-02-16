La moviola di Inter-Juve, Cesari: "Anche il primo giallo di Kalulu è gratuito"
Il nostro moviolista analizza l'ammonizione data da La Penna dopo il fallo del difensore francese su Barella: è un provvedimento esagerato.
Graziano Cesari analizza a pressing i casi arbitrali di Inter-Juventus, focus sulle due ammonizioni di Kalulu: "Il primo giallo è molto affrettato, non vuole colpire Barella, la dinamica poi lo fa inciampare sul terreno di gioco. Ammonizione gratuita, anzi: non c'è proprio. La Penna non è abituato a questo tipo di partite".