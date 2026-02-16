inter-juve

La moviola di Inter-Juve: tutti gli sbagli di La Penna sul rosso a Kalulu

Graziano Cesari esamina nel dettaglio l'azione che ha cambiato il derby d'Italia: una serie di errori che ha marchiato in modo indelebile la partita.

16 Feb 2026 - 09:29
02:24 
videovideo

Graziano Cesari a Pressing analizza gli errori di La Penna nel caso dell'espulsione a Kalulu in Inter-Juve: "Dopo l'episodio con Bastoni, estrae subito il cartellino giallo. Si vede che non è abituato a grandi match anche in questo: doveva prendere tempo o consultarsi con l'assistente o dalla sala Var avrebbero potuto dirgli qualcosa. Il Var da protocollo non può intervenire ma sarebbe stato buon senso mettersi in contatto con lui...". In studio sottolineano come la decisione frettolosa dell'arbitro non abbia lasciato tempo al Var di aiutarlo nella decisione.

la penna
moviola
kalulu
inter juve
pressing

Ultimi video

03:06
La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

02:24
La moviola di Inter-Juve: tutti gli sbagli di La Penna sul rosso a Kalulu

Cesari: "La Penna frettoloso: avrebbe potuto essere aiutato dal Var in modo non ufficiale"

02:52
La moviola di Inter-Juve, Cesari: "Anche il primo giallo di Kalulu è gratuito"

Kalulu, non c'era neanche il primo giallo: "Gratuito, altro errore di La Penna"

00:52
Trevisani: "Bastoni via dalla Nazionale? Macché, fregare l'avversario è lo scopo del calcio!"

Trevisani: "Bastoni via dalla Nazionale? Macché, fregare l'avversario è lo scopo del calcio!"

02:29
Zampini: "Primo torto arbitrale nerazzurro in Inter-Juve? Sarà la ventesima volta!"

Zampini rilancia: "Inter favorita per la ventesima volta contro la Juve!"

00:27
Biasin: "Ok il processo a Chivu, ma quando è stata penalizzata l'Inter?"

Basin: "Fanno tutti il processo a Chivu per il primo favore stagionale all'Inter..."

02:34
Biasin: "Tutti avrebbero commesso l'errore di La Penna"

Biasin: "Tutti avrebbero commesso l'errore di La Penna"

02:20
Sabatini: "La Penna avrebbe dovuto fare come in Napoli-Inter: consultarsi con il guardalinee!"

Sabatini: "La Penna avrebbe dovuto fare come in Napoli-Inter: consultarsi con il guardalinee!"

01:07
Mauro: "Bastoni è stato bravissimo a simulare"

Mauro: "Bastoni è stato bravissimo a simulare"

01:04
La moviola di Inter-Juve: "Con il nuovo protocollo Bastoni sarebbe stato espulso"

La moviola di Inter-Juve: "Con il nuovo protocollo Bastoni sarebbe stato espulso"

01:39
Sabatini: "Bastoni non può esultare così dopo quella simulazione"

Sabatini: "Bastoni non può esultare così dopo quella simulazione"

01:31
Sabatini: "La rissa nel tunnel di San Siro? Inammissibile"

Sabatini: "La rissa nel tunnel di San Siro? Inammissibile"

01:05
La moviola di Napoli-Roma: giusto il rigore per i giallorossi?

La moviola di Napoli-Roma: giusto il rigore per i giallorossi?

01:12
La moviola di Parma-Verona: rosso a Orban esagerato?

La moviola di Parma-Verona: rosso a Orban esagerato?

00:43
La letterina di Clemente Russo a Federica Brignone

La letterina di Clemente Russo a Federica Brignone

00:51
Ranocchia: "Non si può mettere La Penna in Inter-Juve, doveva arbitrare Doveri!"

Ranocchia: "Non si può mettere La Penna in Inter-Juve, doveva arbitrare Doveri!"

01:20
Ranocchia: "Chivu incoerente? Deve difendere Bastoni"

Ranocchia: "Chivu incoerente? Deve difendere Bastoni"

01:00:55
Domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio

00:49
Cosa rischiano adesso i giocatori e della Juve?

L'Aia verrà commissariata? Cesari spiega: "Serve una mossa a sorpresa"

01:11
Ranocchia: "Bastoni non va condannato, ha sentito il tocco di Kalulu"

Ranocchia difende Bastoni: "Non ha calcolato l'espulsione di Kalulu. E Chivu ha fatto bene"

01:11
Mauro: "Chivu mi ha deluso più di tutti"

Mauro: "Va ammesso: Bastoni bravissimo a simulare. È Chivu che mi ha deluso"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

03:06
La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

La moviola di Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz

I più visti di Pressing

Domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio

La Moviola di Cesari: Juve-Inter, è Cuadrado che fa fallo su Perisic

La Moviola di Cesari: Juve-Inter, è Cuadrado che fa fallo su Perisic

SRV "CASO" PRESSING SUPERLEGA 23/12 1

Superlega, tutto sul progetto che sconvolge il calcio

SRV FOCUS BARELLA 10/3 1

La simulazione di Barella: polemiche e scuse. Da accettare?

CLIP 4 La moviola di Inter-Juve: Cesari dà il voto all'arbitro Maresca

La moviola di Inter-Juve: Cesari giudica Maresca

Inter-Milan, la moviola: è fallo di Giroud? Il dibattito

Inter-Milan, la moviola: è fallo di Giroud? Il dibattito