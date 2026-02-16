La moviola di Inter-Juve: tutti gli sbagli di La Penna sul rosso a Kalulu

Graziano Cesari a Pressing analizza gli errori di La Penna nel caso dell'espulsione a Kalulu in Inter-Juve: "Dopo l'episodio con Bastoni, estrae subito il cartellino giallo. Si vede che non è abituato a grandi match anche in questo: doveva prendere tempo o consultarsi con l'assistente o dalla sala Var avrebbero potuto dirgli qualcosa. Il Var da protocollo non può intervenire ma sarebbe stato buon senso mettersi in contatto con lui...". In studio sottolineano come la decisione frettolosa dell'arbitro non abbia lasciato tempo al Var di aiutarlo nella decisione.