Inter-Juve, Massimo Mauro a Pressing: "Chivu mi ha deluso più di tutti"

Massimo Mauro, ex difensore della Juventus, a Pressing critica Cristian Chivu per le parole dopo il Derby d'Italia: "L'arbitro può sbagliare, il calciatore può simulare (in un altro intervento ha detto "Bastoni è stato bravissimo: sbaglia, mica dico che ha fatto bene ma nella sceneggiata ma è stato bravissimo" ndr). Ma Chivu mi ha deluso più di tutti. Ho apprezzato i sermoni degli ultimi due mesi, ha avuto un'occasione storica per dare senso a quelle parole. Poteva dire: Bastoni ha sbagliato, ha simulato, esulta per l'espulsione, non si fa così. E invece ha parlato male di Kalulu, dice che deve tenere le mani a posto. Mi sono cadute le braccia a sentire quelle parole".