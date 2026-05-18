Juve, fallimento Champions: è bufera nello studio di Pressing tra Trevisani, Sabatini e Ordine

Franco Ordine: "Ah quindi è colpa di Tudor?". E Trevisani: "No, è colpa mia... infatti dovrei espatriare. Espatria tu". Ordine: "Certo che è colpa tua, tua e dei tuoi gemelli, di chi ha messo in testa alla gente che conta solo e soltanto il gioco". Trevisani: “Siete ridicoli, provo sincero imbarazzo”.