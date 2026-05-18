Juve, fallimento Champions: è bufera nello studio di Pressing tra Trevisani, Sabatini e Ordine
Duro scontro tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani sui problemi dei bianconeri.
La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina fa scattare la bufera nello studio di Pressing. Sandro Sabatini: "Non mi vorrete dire che la Juventus non va in Champions League perché nelle prime cinque giornate c'era Tudor!". Riccardo Trevisani: "Da quando c'è Spalletti è secondo (cioè ha fatto meno punti solo dell'Inter, ndr) mica può essere lui il responsabile".
Franco Ordine: "Ah quindi è colpa di Tudor?". E Trevisani: "No, è colpa mia... infatti dovrei espatriare. Espatria tu". Ordine: "Certo che è colpa tua, tua e dei tuoi gemelli, di chi ha messo in testa alla gente che conta solo e soltanto il gioco". Trevisani: “Siete ridicoli, provo sincero imbarazzo”.
Sabatini: “Trevisani non ne ha indovinata una quest’anno e ora dice a Ordine di espatriare? Maremma ma....". Ordine: “Qualche volta davanti allo specchio vi ritroverete rossi di vergogna”.