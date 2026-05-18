"Dovete espatriare": gli interisti 'sfottono' Ordine. La sua risposta a Pressing
I tifosi nerazzurri, durante i festeggiamenti per lo scudetto, ripescano il tormentone social dell'opinionista: ecco la sua replica.
A Pressing siparietto con Franco Ordine, a cui fanno vedere uno striscione dei tifosi interisti che riprendono il tormentone del giornalista "Non succede ma se succede (si riferiva alla possibile vittoria dello scudetto da parte del Milan, ndr)". Franco Ordine: “Si sono impossessati di una cosa che non riguardava loro, come al solito".
Poi si passa al "Dovete espatriare (nel caso di scudetto rossonero, ndr)": La discussione era tra me e l’elegantissimo Trevisani. Era dovuta ai giochisti, al suo gemello siamese. A chi pensa che il gioco è l’unico requisito che debba avere una squadra. Loro sono ancora nella foresta”.