pressing

Tacchinardi: "Ai giocatori della Juve non frega niente se vanno in Champions o meno"

Il talent di Pressing è durissimo: ai bianconeri spesso manca la fame di vincere.

18 Mag 2026 - 09:04
01:38 
videovideo

Nello studio di Pressing si parla della Juventus che rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions. Sabatini: “Spalletti deve dare solo il gioco? Non la personalità? Tutti gli ex Juventus stanno facendo bene: Marotta ha vinto lo scudetto con l’Inter, Paratici ha salvato la Fiorentina, Conte e Allegri hanno fatto bene, Cherubini ha fatto un miracolo a Parma, Manna fa il direttore sportivo. La Juventus di Andrea Agnelli a livello di teste non c’è più”. Biasin: “La Juventus si è ritrovata con una marea di investimenti senza sapere cosa servisse davvero”.

Trevisani: “Pensa che da quando è arrivato Spalletti, la Juventus è seconda dietro all’Inter”. Tacchinardi: “Con Verona e Fiorentina, Spalletti gli ha messo una cattiveria e una fame e l’atteggiamento dei giocatori... mi dà la sensazione che andare in Champions o in Europa League non gliene freghi niente. Non sono ossessionati dalla Champions”.

pressing
juventus
tacchinardi
champions league

Ultimi video

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

01:53
"Dovete espatriare": gli interisti 'sfottono' Ordine. La sua risposta a Pressing

Gli interisti sfottono Ordine sul 'Dovete espatriare'. Lui rilancia: "Come al solito..."

02:45
Sabatini: "Litigio Allegri-Ibra? Ranieri è stato cacciato, invece qui..."

Sabatini: "Litigio Allegri-Ibra? Ranieri è stato cacciato, al Milan invece..."

00:56
Tacchinardi: "La Juve è stritolata dalla pressione"

Tacchinardi: "Juve stritolata dalla pressione, non è possibile"

01:38
Tacchinardi: "Ai giocatori della Juve non frega niente se vanno in Champions o meno"

Tacchinardi durissimo: "Ai giocatori Juve non frega niente della Champions"

00:45
"I derby vinti mettili nel c**o": striscione anti-Milan di Thuram, cosa rischia?

Lo striscione anti-Milan può costare caro a Thuram: ecco cosa rischia

03:07
La moviola di Juventus-Fiorentina: giusto annullare i gol di McKennie e Vlahovic?

La moviola di Juventus-Fiorentina: giusto annullare i gol di McKennie e Vlahovic?

01:29
La moviola di Roma-Lazio: proteste, risse e cartellini rossi

La moviola di Roma-Lazio: proteste, risse e cartellini rossi

00:34
La moviola di Genoa-Milan: corretto il rigore su Nkunku?

La moviola di Genoa-Milan: corretto il rigore su Nkunku?

01:54
Viviano: "La Juve non è stata costruita per Spalletti"

Viviano: "La Juve non è stata costruita per Spalletti"

01:13
Viviano: "A differenza del Milan, la Juve non è stata umile"

Viviano: "A differenza del Milan, la Juve non è stata umile"

01:46
Viviano: "Il lavoro di Spalletti è valido, ma serve cambiare qualcosa"

Viviano: "Il lavoro di Spalletti è valido, ma serve cambiare qualcosa"

01:09
Viviano: "La vittoria del Milan mi ha sorpreso"

Viviano: "La vittoria del Milan mi ha sorpreso"

01:01
Chi merita di più la qualificazione in Champions?

Chi merita di più la qualificazione in Champions?

00:32
Tacchinardi: "Il Milan ha dato una grande risposta"

Tacchinardi: "Il Milan ha dato una grande risposta"

01:00:33
Domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio

01:38
Il "Domandone": Conte resterà al Napoli?

Il "Domandone": Conte resterà al Napoli?

02:20
Tacchinardi: "Allegri è uno dei più bravi sotto pressione"

Tacchinardi: "Allegri è uno dei più bravi sotto pressione"

02:34
Inter, la festa infinita

Inter, la festa infinita

01:14
Juve, fallimento Champions: è bufera nello studio di Pressing

Juve ko, bufera a Presing tra Trevisani, Sabatini e Ordine: "Ridicoli", "Rossi di vergogna"

02:34
Juve, di chi è la colpa?

Juve, di chi è la colpa?

01:46
Sinner, una storia tutta nuova

Sinner, una storia tutta nuova

00:40
Conte: "Futuro? De Laurentiis sa già tutto"

Conte: "Futuro? De Laurentiis sa già tutto"

02:34
Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

I più visti di Pressing

La moviola di Juventus-Fiorentina: giusto annullare i gol di McKennie e Vlahovic?

La moviola di Juventus-Fiorentina: giusto annullare i gol di McKennie e Vlahovic?

"I derby vinti mettili nel c**o": striscione anti-Milan di Thuram, cosa rischia?

Lo striscione anti-Milan può costare caro a Thuram: ecco cosa rischia

La moviola di Roma-Lazio: proteste, risse e cartellini rossi

La moviola di Roma-Lazio: proteste, risse e cartellini rossi

Domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio

Viviano: "La Juve non è stata costruita per Spalletti"

Viviano: "La Juve non è stata costruita per Spalletti"

Juve, di chi è la colpa?

Juve, di chi è la colpa?