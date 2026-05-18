Tacchinardi: "Ai giocatori della Juve non frega niente se vanno in Champions o meno"
Il talent di Pressing è durissimo: ai bianconeri spesso manca la fame di vincere.
Nello studio di Pressing si parla della Juventus che rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions. Sabatini: “Spalletti deve dare solo il gioco? Non la personalità? Tutti gli ex Juventus stanno facendo bene: Marotta ha vinto lo scudetto con l’Inter, Paratici ha salvato la Fiorentina, Conte e Allegri hanno fatto bene, Cherubini ha fatto un miracolo a Parma, Manna fa il direttore sportivo. La Juventus di Andrea Agnelli a livello di teste non c’è più”. Biasin: “La Juventus si è ritrovata con una marea di investimenti senza sapere cosa servisse davvero”.
Trevisani: “Pensa che da quando è arrivato Spalletti, la Juventus è seconda dietro all’Inter”. Tacchinardi: “Con Verona e Fiorentina, Spalletti gli ha messo una cattiveria e una fame e l’atteggiamento dei giocatori... mi dà la sensazione che andare in Champions o in Europa League non gliene freghi niente. Non sono ossessionati dalla Champions”.