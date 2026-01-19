Serie A, Cremonese-Verona 0-0: Audero respinge gli assalti scaligeri, è pari allo Zini

LE STATISTICHE DI CREMONESE-VERONA

L’Hellas Verona (14 nel torneo in corso) ha raccolto meno di 15 punti dopo le prime 21 gare di un campionato di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (14 nel 2022/23, 13 nel 2017/18 e 10 nel 2015/16).

La Cremonese ha raccolto 23 punti in questa Serie A, e solo una volta ha fatto meglio dopo le prime 21 gare in una singola edizione del torneo, considerando sempre tre punti a vittoria (24 nel 1993/94).

Solo il Parma (cinque) ha registrato più 0-0 di Cremonese ed Hellas Verona in questa Serie A (quattro).

L'Hellas Verona ha pareggiato due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024 (contro Cagliari e Atalanta in quel caso).

La Cremonese (sei nel torneo in corso) ha registrato più di cinque clean sheet nelle prime 21 partite di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, e per la prima dal 1994/95 (sette).

La Cremonese non ha segnato in sei delle ultime sette partite di Serie A, esattamente il doppio delle volte rispetto alle prime 14 gare del torneo in corso (tre).

L’Hellas Verona non ha segnato in 10 gare in questa Serie A, solo Pisa, Lecce e Parma (tutti 11) non hanno trovato la rete in più occasioni nel torneo in corso.

L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dallo scorso novembre (0-0 vs Lecce) dopo che aveva subito 18 gol nelle precedenti nove gare nel torneo.

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella massima serie, solo contro Varese (67%) e Catanzaro (63%) l’Hellas Verona ha una percentuale più alta di pareggi che contro la Cremonese in Serie A (60% - 6/10).