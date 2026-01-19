Serie A, Cremonese-Verona 0-0: Audero respinge gli assalti scaligeri, è pari allo Zini

Giovane impegna il portiere dei padroni di casa e si vede annullare pure un gol in rovesciata per fuorigioco
Il posticipo della 21ª giornata di Serie A tra Cremonese e Verona si chiude con uno 0-0 allo Zini. Il primo a tentare di sorprendere Perilli è Jamie Vardy al 7’, quando l’inglese vede il portiere avversario fuori dai pali e prova a emulare quanto già fatto in passato dai connazionali Beckham e Rooney con la maglia del Manchester United: l’ex Leicester scocca, infatti, un tiro da centrocampo, ma la sua conclusione si spegne di poco alta sopra la traversa. Sempre Vardy manca poi l’appuntamento con il gol al 14’: il 10 della Cremo arriva in leggero ritardo sul diagonale insidioso di Barbieri e finisce con lo sbattere violentemente sul palo con il ginocchio, rimediando per fortuna soltanto una botta. Al 38’ è invece Giovane a liberare un gran mancino, chiamando Audero a una parata provvidenziale, mentre a inizio ripresa è Grassi a tornare a spaventare Perilli. Il duello tra Giovane e Audero si rinnova poi al 61’, quando l’estremo difensore indonesiano produce un’altra fantastica parata sul sinistro del brasiliano: l’ex Corinthians era però partito in fuorigioco. Audero respinge quindi anche gli assalti di Serdar e di Bernede, ma viene trafitto all’84’ dalla rovesciata di Giovane: l’attaccante del Verona è però in evidente fuorigioco e la rete è subito annullata. Lo 0-0 regge allora fino al triplice fischio, risultato che porta la Cremonese a 23 punti, al dodicesimo posto. Ultimi in classifica restano invece gli scaligeri, ora a 14 punti (gli stessi del Pisa).
IL TABELLINO
CREMONESE-VERONA 0-0
Cremonese (3-5-2): Audero 7; Ceccherini 6 (28’ st Folino 6), Baschirotto 6, Bianchetti 6; Barbieri 6,5 (42’ st Floriani sv), Bondo 6, Grassi 6 (45’ st Collocolo sv), Vandeputte 5,5 (38’ st Zerbin sv), Terracciano 6; Vardy 5,5, Bonazzoli 5 (28’ st Moumbagna 6). A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Pemi, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Barone (squalificato Nicola)
Verona (3-4-3): Perilli 6; Slotsager 6, Nelsson 6, Ebosse 6 (26’ st Harroui 6); Lirola 6 (42’ st Oyegokes sv), Gagliardini 6, Bernede 5,5, Bradaric 5,5; Giovane 7, Sarr 5,5 (21’ st Serdar 6), Orban 5,5. A disp.: Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. All.: Zanetti
Arbitro: Arena
Ammoniti: Bonazzoli (C), Vandeputte (C), Vardy (C)
LE STATISTICHE DI CREMONESE-VERONA
L’Hellas Verona (14 nel torneo in corso) ha raccolto meno di 15 punti dopo le prime 21 gare di un campionato di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (14 nel 2022/23, 13 nel 2017/18 e 10 nel 2015/16).
La Cremonese ha raccolto 23 punti in questa Serie A, e solo una volta ha fatto meglio dopo le prime 21 gare in una singola edizione del torneo, considerando sempre tre punti a vittoria (24 nel 1993/94).
Solo il Parma (cinque) ha registrato più 0-0 di Cremonese ed Hellas Verona in questa Serie A (quattro).
L'Hellas Verona ha pareggiato due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024 (contro Cagliari e Atalanta in quel caso).
La Cremonese (sei nel torneo in corso) ha registrato più di cinque clean sheet nelle prime 21 partite di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, e per la prima dal 1994/95 (sette).
La Cremonese non ha segnato in sei delle ultime sette partite di Serie A, esattamente il doppio delle volte rispetto alle prime 14 gare del torneo in corso (tre).
L’Hellas Verona non ha segnato in 10 gare in questa Serie A, solo Pisa, Lecce e Parma (tutti 11) non hanno trovato la rete in più occasioni nel torneo in corso.
L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dallo scorso novembre (0-0 vs Lecce) dopo che aveva subito 18 gol nelle precedenti nove gare nel torneo.
Tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella massima serie, solo contro Varese (67%) e Catanzaro (63%) l’Hellas Verona ha una percentuale più alta di pareggi che contro la Cremonese in Serie A (60% - 6/10).