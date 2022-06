Wimbledon, Sonego spazza via Gaston in tre set e avanza al terzo turno

WIMBLEDON

Il torinese travolge 7-6(4), 6-4, 6-4 il francese e vola ai sedicesimi: ora Nadal o Berankis

Lorenzo Sonego "imita" Jannik Sinner e arpiona i sedicesimi di finale di Wimbledon. Niente da fare per Hugo Gaston, che è costretto a fermarsi al secondo turno dello Slam inglese, battuto in tre set. Dopo un primo parziale sempre sul fino dell’equilibrio, vinto dal torinese al tie-break, il francese crolla alla distanza e spiana la strada all’azzurro: il 7-6(4), 6-4, 6-4 finale indirizza il 27enne verso la sfida contro Nadal o Berankis. Wimbledon: Sonego vola al terzo turno























Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Sonego vola ai sedicesimi di Wimbledon. Secondo turno più che agevole per il torinese, che batte in tre set Hugo Gaston: 7-6(4), 6-4, 6-4 i numeri del successo del 27enne, che soffre soltanto nel primo parziale, deciso al tie-break, poi è bravo ad approfittare dei buchi lasciati in battuta dal francese. Sonego parte forte e, già nel primo set, si dimostra il più solido al servizio: Gaston, numero 66 della classifica Atp, è costretto ad annullare ben cinque palle break per evitare di cedere il turno in battuta, mentre il torinese non rischia mai di perderlo. Inevitabile, dunque, il tie-break, che sorride a Sonego dopo tre punti di fila (dal 4-4 al 7-4).

I primi momenti di cedimento al servizio del francese arrivano già nel corso del secondo set: l'italiano, infatti, sale sul 3-1 e ha due occasioni di 5-2, con Gaston che anche sul 5-3 annulla due set point. Il terzo, sul turno in battuta di Sonego, è però quello decisivo: secondo set chiuso sul 6-4. Il risultato si ripete nel terzo e ultimo parziale, con il torinese che con un doppio break si porta sul 4-1. Gaston accorcia le distanze recuperandone uno, ma sul 5-4 e con turno in battuta a favore, Sonego non sbaglia: 7-6(4), 6-4, 6-4 e sedicesimi in tasca. Adesso, è attesa per scoprire l'avversario del 27enne: sarà uno tra Rafael Nadal e il lituano Ricardas Berankis.