Wimbledon, Sinner si allena col 18enne Basile: "Ora un po' di relax prima della battaglia"

Non è sceso in campo, invece, Novak Djokovic, avversario di Sinner in semifinale. Nole si sarebbe dovuto allenare alle 13 proprio accanto a Jannik. Poi la sessione è stata spostata alle 15, sempre sul campo 2 di Aorangi, ma Djokovic non si è visto nemmeno a quell'ora. Dopo una giornata da "desaparecido" il timore è diventato realtà: Nole non si allena per il problema rimediato nel finale di match con Cobolli.