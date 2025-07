Wimbledon, Sinner lancia ottimi segnali verso la semifinale: "Il gomito sta meglio, ho dimostrato qual è il mio gioco"

I timori di non rivedere Jannik Sinner in campo a Wimbledon fuggono via dopo poco più di due ore di gioco che hanno consentito all'altoatesino di tornare in semifinale dopo due anni. Il 23enne di Sesto Pusteria non ha lasciato campo a Ben Shelton superandolo ai quarti di finale con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 in un match ad alta intensità, ma dove la classe di Sinner ha avuto ancora una volta il meglio.