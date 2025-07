Wimbledon, Sinner aggiorna il suo "prize money": nel 2025 guadagnati oltre 7 milioni

Doppio trionfo per Jannik Sinner a Wimbledon. Sportivo ed economico. Oltre a essersi guadagnato un posto nella storia del tennis conquistando il titolo sull'erba dell'All England Club, il numero uno del ranking Atp ha infatti aggiornato anche il suo ricco prize money. Conti alla mano, grazie alla vittoria in finale in quattro set su Carlos Alcaraz, il campione azzurro ha incassato altri 3,46 milioni di euro lordi. Premio che porta a 7,16 milioni di euro lordi il conto totale dei guadagni di "Paperon" Jannik nel 2025 relativo solo ai montepremi dei tornei a cui ha preso parte.