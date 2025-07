Sinner allunga su Alcaraz: sarà numero 1 al mondo almeno fino agli US Open

La stagione sul cemento, però, sarà fondamentale per confermare quanto raccolto nell'ultimo anno. Sinner, infatti, dovrà difendere i punti guadagnati nel 2024: oltre ai 200 dei quarti di finale di Toronto, ci sono le vittorie del Master di Cincinnati (1000) e, soprattutto, degli US Open (2000 punti). La certezza è che Jannik dovrebbe arrivare a Flushing Meadows da numero uno incontrastato, ma c'è anche il pericolo di lasciare gli States con un leggero calo in classifica. Infatti, Alcaraz non ha grandi punti da difendere nel corso dell'estate, complici gli scarsi risultati della passata stagione. Lo spagnolo, infatti, ha raggiunto il 2° turno a Cincinnati (10 punti) e agli US Open (50 punti). In caso di risultati migliori di quelli di Sinner, ecco che Alcaraz potrebbe avvicinarsi ulteriormente in classifica e attaccare la prima posizione dell'azzurro.