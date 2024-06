Wimbledon, Sinner e Djokovic si ritrovano per un allenamento: vittoria per l'azzurro nel set di prova

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria e il 37enne di Belgrado si sono incontrati sul Centrale per una sessione congiunta in vista del sorteggio del tabellone

Sinner, primo allenamento a Wimbledon





























In attesa di scoprire chi ci sarà e chi no, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono incrociati sui prati di Wimbledon alla vigilia del sorteggio in programma nella mattinata di venerdì 28 giugno. Il 22enne di Sesto Pusteria si è ritrovato davanti alla propria rete il 37enne serbo, reduce dall'operazione al ginocchio destro, offrendo spettacolo al pubblico presente al Centrale oltre a dare vita a un allenamento provante in vista dello Slam inglese.

I primi due giocatori della classifica ATP si sono sfidati in un set di prova dove l'azzurro ha avuto la meglio per 6-3 a fronte di un serbo ancora in parte acciaccato, sceso in campo con una ginocchiera a protezione dell'articolazione operata. Gli ultimi confronti sono stati tutti a favore dell'azzurro che si è prima imposto in Coppa Davis, poi in semifinale agli Australian Open interrompendo il dominio di Nole e rosicchiando i punti necessari per compiere il sorpasso in vetta alla graduatoria in occasione del Roland Garros.

Il fuoriclasse serbo scioglierà ogni dubbio con ogni probabilità a ridosso della pubblicazione del tabellone al quale si è qualificato anche Matteo Bellucci, in grado di sconfiggere all'ultimo turno di qualificazione il belga David Goffin per 6-3 2-6 7-6 6-4. Sulla base delle sensazioni percepite durante gli ultimi allenamenti, Djokovic sceglierà se scendere in campo e tentare di difendere la finale dello scorso anno oppure puntare tutto sulle Olimpiadi.