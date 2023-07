Wimbledon, Sinner ce la può fare!

TENNIS

Wimbledon, Sinner annienta Safiullin e vola in semifinale







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannick Sinner ci riprova. A Wimbledon torna la grande sfida con Djokovic. Lo scorso anno l’incrocio arrivò ai quarti. Sinner avanti per due set a zero dovette cedere al “cannibale” serbo che poi andò a vincere il torneo. Quest’anno le cose potrebbero cambiare. Sull'altoatesino puntano forte tecnici ed esperti. Sentiamo qualche parere.

Per leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, questa volta l’altoatesino può farcela. Parlando con La Gazzetta dello sport si è sbilanciato così: "Jannik è cresciuto tantissimo. Ad inizio stagione avevo detto che lo vedevo tra i primi dieci quest’anno e i primi cinque il prossimo. Il mio pronostico potrebbe già venire stravolto in meglio in questa stagione. Con Djokovic se la giocherà”.

Dello stesso parere anche Omar Camporese protagonista a Wimbledon nel 1991 fino al terzo turno eliminato dall’emergente tedesco Michael Stick poi vincitore a sorpresa del torneo contro Boris Becker. “L’erba di Wimbledon è molto cambiata dai miei tempi. Sinner e Djokovic sono i giocatori che meglio si adattano a questa superficie molto particolare. Si tratta della vera finale del torneo. Sinner è arrivato fin qui senza battere grandi giocatori ma questo vale doppio. Ha sempre giocato con la pressione di non poter sbagliare poi un cartellone fortunato è un buon segno. Sinner sa che con il serbo la partita finisce solo quando gli si stringe la mano ma l’italiano non ha nulla da perdere. Le mie percentuali sono 60-40 per Djokovic”.

La giornalista Lucia Blini, volto di Mediaset per il tennis, spiega: “Per Sinner siamo alla prima semifinale in carriera in uno Slam. Complimenti. Per lui c’è stato un tabellone senza top ma ha giocato sempre con personalità e un tennis più vario di quanto fece lo scorso anno quando perse con Nole ai quarti dopo essere stato in vantaggio di due set. Prevedo una sfida aperta. Il serbo conosce bene Jannick, il Centrale è casa sua e vuole l’ottava coppa a Church Road. Però Sinner ha testa e gioco per battagliare punto su punto. E’ la sua grande occasione ad appena 21 anni”.

Giampaolo Gherarducci telecronista di Mediaset evidenzia le difficoltà che potrà incontrare l’azzurro: “Sinner ha trovato un tabellone semplice. Nessun avversario era nei primi 70 in classifica e non ha giocato il suo tennis migliore. Scendere in campo da favorito non era facile ma Jannick doveva riscattare un pessimo Roland Garros e c’è riuscito. Rispetto allo scorso anno ha migliorato alcuni colpi (smorzate, prima palla di servizio) ma davanti si trova un Nole che punta forte solo sugli Slam. Il serbo vuole l’ottavo titolo a Wimbledon per “pareggiare” Federer e punta ai 24 slam che sarebbero record assoluto per gli uomini. Djokovic ha tante motivazioni, tanta esperienza e con lui l’arma della gioventù non sembra valere più di tanto perché regge fisicamente bene anche al quinto set”.

Più possibilista l’altro nostro telecronista Riccardo Trevisani: “Tutti si aspettavano che Sinner arrivasse dove è arrivato complice il tabellone. Adesso c’è il re di Wimbledon che ha ereditato lo scettro di Federer. Il serbo ha una testa e una concentrazione superiore a tutti. Per batterlo l‘azzurro dovrà fare la miglior partita della sua carriera quella che non riuscì a Berrettini due anni fa in finale contro il serbo. Jannick ha una grandissima possibilità e se la può giocare ma anche se andasse male vedremo l’altoatesino sempre più protagonista di finali e semifinali di questo livello”.

