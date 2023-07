Jannik Sinner tutto sorrisi: "In semifinale mi divertirò"

L'INTERVISTA

Jannik e una gioia incontenibile: "Contento di condividere il successo col pubblico di Wimbledon"

© ipp Jannik Sinner sorridente più che mai. Al quinto tentativo nella sua carriera, supera i quarti di finale di un torneo del Grande Slam ed è felice come mai si era visto. Succede a Wimbledon. Che soddisfazione, in attesa della semifinale venerdì. "Cosa dovrei dire? Questo successo vuole dire tanto per me- esordisce ai microfoni il tennista italiano- Tanto lavoro, tante ore sul campo, enormi sacrifici per questo momento. Vuole dire molto per me avere condiviso momenti emozionanti con il pubblico di Wimbledon".

Gli applausi del Centrale sono a scena aperta per l'italiano sempre più nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. "Ovviamente in ogni partita cerco di giocare il mio tennis e sono molto contento che questo mi abbia portato fino alla semifinale. Sono partito bene, poi Safiullin ha rimontato e mi sono detto: devo pensare a vincere altri due set. Stiamo lavorando per non sprecare i vantaggi, anche se sono convinto che Safiullin farà una buona carriera".

Si gode l'affetto del pubblico e finalmente libera la sua spensieratezza: "Sono giovane e per questo sono ancora più felice! In attesa di Alcaraz... sono il più giovane semifinalista almeno per una notte".

Ora Djokovic: "Giocherò con la giusta mentalità. E' vero che Novak non perde sul Centrale da 10 anni, ma io cercherò di riposare e di affrontare con gioia apprezzando una delle partite più importanti della mia carriera".

Dopo Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini tocca a lui farci sognare nell'atto che precede la finale del torneo più prestigioso del circuito.