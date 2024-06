Wimbledon: possibile derby con Berrettini per Sinner, Alcaraz solo in semifinale 

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria affronterà il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno prima di attendere la sfida fra il capitolino e l'ungherese Márton Fucsovics

Sorteggio piuttosto positivo per Jannik Sinner che esordirà a Wimbledon contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il 22enne di Sesto Pusteria ha scoperto il proprio avversario nel corso della cerimonia di composizione del tabellone andata in scena a Londra nella mattinata di venerdì 28 giugno debuttando contro il 32enne teutonico, numero 95 al mondo e reduce dalla semifinale di doppio all'ATP 500 di Halle persa contro gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'azzurro ritrovrebbe Carlos Alcaraz soltanto in un'eventuale semifinale, mentre bisognerebbe aspettare l'atto conclusivo per vederlo affrontare Novak Djokovic.

L'azzurro è stato inserito nella parte alta del tabellone con la possibilità di affrontare già al secondo turno Matteo Berrettini, posto di fronte all'ungherese Márton Fucsovics, in grado di raggiungere i quarti di finale allo Slam inglese nel 2021. Niente pericoli di rilievo per l'altoatesino almeno sino ai quarti di finale con uno fra lo spagnolo Pablo Carreño Busta e l'olandese Tallon Griekspoor al terzo turno, mentre in un eventuale ottavo i più quotati appaiono il cileno Nicolas Jarry, contrapposto al canadese Denis Shapovalov, e l'americano Ben Shelton, pronto a esordire con l'azzurro Mattia Bellucci all'esordio.

Nel tabellone degli otto potrebbero spuntare i big con il russo Daniil Medvedev e il bulgato Grigor Dimitrov, mentre soltanto in semifinale ci sarebbe un eventuale scontro con Carlos Alcaraz. Il moscovita avrà come primo avversario l'americano Aleksandar Kovacevic, mentre per il 33enne di Haskovo la strada sarà più irta con il serbo Dušan Lajović in apertura e lo svizzero Stanislav Wawrinka al terzo turno.

A proposito dello spagnolo invece ci sarà l'estone Mark Lajal come sfidante iniziale, passato dalle qualificazioni, tuttavia al terzo match potrebbe incontrare il ligure Matteo Arnaldi, contrapposto all'americano Frances Tiafoe. Sempre dalla stessa parte del tabellone ci saranno anche Lorenzo Sonego, posto di fronte all'argentino Mariano Navone, e Fabio Fognini, chiamato a sfidare il tedesco Dominik Koepfer. Chi potrebbe mettersi di mezzo in un eventuale derby al terzo turno è Casper Ruud, posizionato proprio sulla strada del ligure.

A dominare la parte bassa del tabellone ovviamente è Novak Djokovic che avrà modo di scaldare la propria racchetta contro il ceco Vít Kopřiva. Il serbo potrebbe trovarsi di fronte al terzo match l'azzurro Luca Nardi, sorteggiato contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry, mentre agli ottavi dovrebbe incontrare uno fra il danese Holger Rune e il russo Karen Khachanov. Gli unici pericoli che potrebbero provenire dai quarti sono l'australiano Alex De Minaur e il polacco Hubert Hurkacz, mentre scenderebbero in campo in un'eventuale semifinale il russo Andrej Rublev e il tedesco Alexander Zverev.

Chi sarà in quello spicchio di tabellone saranno Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, pronti a scendere in campo rispettivamente contro il transalpino Constant Lestienne e il britannico Jan Choinski prima di affrontarsi in un eventuale derby al secondo turno. Chi dovesse poi vincere potrebbe ritrovarsi Rublev sulla strada. Nella parte bassa ci sarà anche Flavio Cobolli che incrocerà la racchetta contro l'australiano Rinky Hijikata prima di vedersi di fronte al secondo turno il britannico Daniel Evans, al terzo l'americano Taylor Fritz e agli ottavi Zverev.

TABELLONE FEMMINILE: SWIATEK NELLA PARTE ALTA CON RYBAKINA, POSSIBILE QUARTO DI FINALE CON GAUFF PER PAOLINI

Strada abbastanza agevole anche per Jasmine Paolini che si troverebbe di fronte la numero 1 al mondo Iga Swiatek soltanto in finale in un remake di quanto già visto al Roland Garros. La 28enne lucchese è stata inserita nella parte bassa del tabellone esordendo con la spagnola Sara Sorribes Tormo e potendo incontrare Sara Errani al terzo turno, quest'ultima contrapposta alla ceca Linda Nosková.

Agli ottavi Paolini potrebbe vivere un ulteriore derby contro la conterranea Martina Trevisan, chiamata all'impresa con l'americana Madison Keys, mentre ai quarti potrebbe arrivare la numero 2 al mondo Coco Gauff, la quale potrebbe essere l'avversaria al secondo turno di Elisabetta Cocciaretto, chiamata ad affrontare la rumena Anca Todoni.

Esordio complicato per Swiatek che avrà davanti a sè l'americana Sofia Kenin, già vincitrice di un Australian Open, ma mai in grado di andare oltre il terzo turno a Wimbledon; mentre solo in semifinale ci potrebbe essere un incontro con la kazaka Elena Rybakina o la tunisina Ons Jabeur, finalista nel 2023. L'asiatica potrebbe avere come avversaria al terzo turno Lucia Bronzetti, pronta a scendere in campo contro la canadese Leylah Fernandez, reduce dalla semifinale di Eastbourne.