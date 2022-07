Wimbledon: Nadal vince ancora in tre set e vola ai quarti

WIMBLEDON

Battuto van de Zandschulp 6-4, 6-2, 7-6(6). Tra i primi otto c’è anche Kyrgios, che dà ancora spettacolo, contro Nakashima. Donne: out Badosa

Come contro Lorenzo Sonego, Rafael Nadal liquida un buon Botic van de Zandschulp in tre set e vola così ai quarti di finale di Wimbledon: finisce 6-4, 6-2, 7-6(6). Nick Kyrgios prosegue in maniera inarrestabile il suo percorso e accede al quinto turno sconfiggendo Brandon Nakashima in cinque set. Tra i primi otto ci sono anche Cristian Garín e Taylor Fritz. Nel tabellone femminile, Simona Halep fa fuori in due set Paula Badosa, numero 4 del mondo. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Rafael Nadal stende Botic van de Zandschulp e si assicura quindi il quarto di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Gli bastano appena due ore e 18 minuti per sbarazzarsi del numero 25 del ranking Atp con il risultato di 6-4, 6-2, 7-6(6). Chirurgo Rafa, che in 42 minuti chiude il primo set senza concedere nemmeno una palla break. Molto bravo lo spagnolo, che inizia il proprio match nel migliore dei modi, strappando il servizio all’avversario nel corso del nono game. Secondo parziale in discesa già in avvio per il maiorchino dopo avere ottenuto il break già nel secondo gioco. Come se non bastasse, poi, Nadal si aggiudica il fulmineo 2-0 grazie a un altro strappo nell’ottavo game: altri 38 minuti che volano via. Van de Zandschulp si riscatta all’inizio del terzo set con il suo primo break strappato della partita, ma è solamente un fuoco di paglia perché arriva l’immediato controbreak e il successivo capolavoro con il passante che indirizza definitivamente la sfida nel sesto gioco a favore del numero 4 del mondo. Anche se ci vuole comunque il tie-break (e tre match point sprecati) per decretare la fine dell’incontro.

Per quanto riguarda le altre partite, c’è un Nick Kyrgios scatenato che non si ferma più: l’australiano vince in cinque set contro l’americano Brandon Nakashima in una partita molto combattuta. L’australiano mostra maturità e saggezza nei momenti importanti e s’impone 4-6, 6-4, 7-6(2), 3-6, 6-2 dopo 3 ore e 10 minuti di gioco. Kyrgios ai quarti di finale affronterà la sorpresa del torneo, Cristian Garín. Quest’ultimo diventa l’ottavo cileno di sempre a staccare il pass per i quarti di finale dello Slam britannico dopo avere superato Alex De Minaur in un match pazzesco: sotto 2 set a 0 e dopo avere annullato due match-point, Garín vince al quinto set e al super tie-break 10-6. Punteggio finale: 6-2, 7-5, 6(3)-7, 3-6, 6-2. Tutto facile per Taylor Fritz (prossimo avversario di Nadal), che archivia in 3 set (6-3, 6-1, 6-4) Jason Kubler e riporta così gli Stati Uniti ai quarti di finale di Wimbledon dopo John Isner nel 2018.

TABELLONE FEMMINILE

Altra uscita di scena prematura da Wimbledon 2022 tra le donne: Paula Badosa, numero 4 del mondo, viene nettamente sconfitta 6-1, 6-2 da Simona Halep. Ai quarti di finale del Mayor inglese rimane così una sola tennista tra le prime 18 del ranking Wta: Ons Jabeur. Elena Rybakina piega Petra Martic 7-5, 6-3. Ok Amanda Anisimova contro Harmony Tan (6-2, 6-3), mentre Ajla Tomljanovic si prende il quinto turno ai danni di Alizé Cornet: 4-6, 6-4, 6-3 il risultato finale. Ecco, quindi, gli abbinamenti definitivi dei quarti che verranno disputati tra domani e mercoledì: Tomljanovic- Rybakina, Halep-Anisimova, Bouzkova-Jabeur, Maria-Niemeier.

