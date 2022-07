Wimbledon: Elena Rybakina è la nuova regina, battuta in finale Jabeur

TENNIS

La kazaka supera la tunisina con il risultato di 3-6, 6-2, 6-2. Trionfo in rimonta in tre set e primo storico Slam in carriera

La nuova campionessa di Wimbledon è Elena Rybakina, che travolge con un perfetto 3-6, 6-2, 6-2 Ons Jabeur. La numero 23 al mondo, che non aveva mai disputato una finale in un grande Slam, si libera della tunisina in 1 ora e 48 minuti di gioco e per la prima volta in carriera arriva con pieno merito ad alzare un Major: si tratta anche della prima affermazione per il Kazakistan in uno dei quattro tornei più importanti del tennis. Rybakina rimonta Jabeur e trionfa a Wimbledon





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Wimbledon incorona una nuova regina. Ad ereditare lo scettro di Ashleigh Barty in una finale di prime volte é la kazaka Elena Rybakina che sconfigge Ons Jabeur, in rimonta, per 3-6, 6-2, 6-2. La numero 23 al mondo stende la tunisina, prima donna africana a giocare una finale al torneo inglese. Dall’altro lato, la kazaka è la più giovane tennista, dal 2015, a partecipare all'atto conclusivo di uno Slam e a salire sul gradino più alto del podio. Insomma, oggi a Wimbledon si scrive la storia visto che il Kazakistan non aveva mai trionfato in un Major.

Nella finale parte meglio la 23esima al mondo rispetto a Jabeur, che si riprende immediatamente e il primo allungo di questa finale è suo. La tunisina sfrutta un paio di errori di Rybakina e si porta avanti di un break. La kazaka, però, non molla e rimane in gara accorciando di nuovo sul 3-4. Con un game rapido, Jabeur si riporta avanti. Il primo set va alla tennista tunisina che sfrutta gli errori della 23enne e si porta a casa il primo parziale.

A inizio secondo set parte bene la numero 23 della classifica Wta, che si guadagna il break arrivato grazie a un ottimo lavoro con la palla in back. Consolida il break di vantaggio sempre Rybakina che scappa sul 2-0. Jabeur prova a riaccorciare le distanze, ma nel quarto la lotta ai vantaggi termina a favore della kazaka che torna avanti 3-1, sbaglia veramente poco e dopo un altro allungo si va a prendere il secondo parziale, portando la gara al terzo set.

Nell'ultimo parziale, parte ancora meglio Elena Rybakina, che ruba il servizio alla tunisina e si prende il break. Brava Jabeur che muove il punteggio e riapre il match (3-2). Il sesto game é incredibile: Jabeur sale sullo 0-40, ma la kazaka trova il modo di rientrare grazie a un ottimo servizio. Alla fine il break della tunisina per pareggiare i conti non arriva, anzi: è la giovane kazaka a strappare nuovamente il servizio e infine a laurearsi campionessa sull’erba inglese con un netto 6-2 nell’ultimo set.