Wimbledon, Berrettini raggiunto da Paolini esulta con Jasmine: "Ma sei pazzaaaa???"

Paolini-Vekic: le foto del match









































Jasmine Paolini ha già scritto la storia di Wimbledon, almeno per quanto riguarda il tennis italiano, anche senza giocare la finale. La 28enne è diventata la prima ragazza italiana a qualificarsi per la finale del torneo londinese in 137 edizioni, raggiungendo il traguardo di Matteo Berrettini - primo italiano - tre anni dopo. Proprio il tennista romano è stato tra i primi a congratularsi con Jasmine sui social: "Ma sei pazzaaaaaa???" ha postato con l'emoji delle fiamme.