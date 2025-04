Bayern-Inter, sfida degli infortunati: oltre dieci giocatori a rischio forfait

A proposito del capitano nerazzurro, che recentemente aveva espresso il proprio rammarico per dover saltare il derby di Coppa Italia, la tabella di marcia dovrebbe prevedere un rientro cauto, qualche minuto nella ripresa, a Parma per poi tornare titolare proprio contro il Bayern. Se anche non dovesse farcela per la trasferta in Emilia, sarebbe solo una precauzione proprio per avere la certezza di ritrovarlo in Champions. La migliore delle buone notizie per Inzaghi visto che in attacco, senza Correa fuori dalla lista Uefa, con Taremi infortunato, Arnautovic acciaccato e Thuram costretto a fare meno rotazioni del previsto, servono forze fresche. E quelle che arriveranno dal capitano possono dare ulteriore slancio al gruppo per il sogno Triplete.