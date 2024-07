Wimbledon: Alcaraz piega Vukic e avanza al terzo turno  

TENNIS

Lo spagnolo trionfa 3-0 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2 in poco meno di due ore di gioco

© Getty Images Tutto facile per Carlos Alcaraz, che accede al terzo turno di Wimbledon trionfando con un netto 3-0 contro Aleksandar Vukic. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2: dopo un primo set tutt’altro che semplice, risolto soltanto al tie-break, il numero 3 al mondo aumenta ritmo e qualità nei due parziali successivi, chiudendo il discorso agilmente. La prossima sfida per Alcaraz è contro Tiafoe, vittorioso 3-0 contro Coric.

TABELLONE MASCHILE

Avanza senza troppi intoppi Carlos Alcaraz, che supera Aleksandar Vukic 3-0 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Il primo set sembra facile per lo spagnolo, con il break che lo porta sul 4-2. L’australiano però non ci sta, risponde con due turni di battuta strappati e va a servire per il set: Alcaraz si salva, porta il parziale al tie-break dove poi ha la meglio, per il 7-6 decisivo. Discorso completamente diverso per la seconda partita, in cui il numero 3 al mondo alza i giri del motore e archivia la pratica in meno di mezzora con un classico 6-2. Alcaraz fa copia e incolla e si ripete nell’ultimo set, con lo stesso canovaccio di quello precedente: primo break sull’1-1 e due turni di battuta strappati consecutivi, per volare via e chiudere con il 6-2 che vale il 3-0 finale.

Volano al terzo turno anche i due statunitensi Tiafoe (3-0 in poco più di due ore contro il croato Coric, è proprio lui il prossimo avversario di Carlos Alcaraz) e Nakashima (secco 6-3, 6-2, 6-2 contro l’australiano Thompson), oltre al francese Humbert (anche qui con un netto 3-0 su van de Zandschlup).

Si completa il quadro anche del secondo turno, con la parola fine sulle gare del primo turno: Safiullin supera Cerundolo con una grande rimonta, da 0-2 a 3-2 in tre ore e trenta minuti. Vittoria in surplace anche per Ruusuvuori, sempre 3-2 contro lo statunitense McDonald. Basta invece poco più di un’ora al francese Halys, che da numero 220 del ranking supera lo statunitense Eubanks con un secco 3-0 (6-4, 6-4, 6-2).

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile giornata importante per le statunitensi: Coco Gauff accede al terzo turno superando la rumena Todoni in poco più di un’ora con il punteggio di 6-2, 6-1. Avanti (ma al secondo turno) anche Volynets (che batte Carle 2-0) e Collins (stesso risultato contro la danese Tauson). Non emula le sue connazionali invece Davis, superata sempre 2-0 dalla colombiana Osorio (6-3, 6-1). Accedono al secondo turno anche Svitolina (2-1 contro la polacca Linette in due ore e quaranta minuti), Niemeier (2-0 sulla svizzera Golubic) e la brasiliana Haddad Maia (anche qui 2-0 contro la polacca Frech). Accede al terzo turno invece la britannica Kartal, che con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 piega 2-1 la francese Burel.