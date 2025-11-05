Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Venus Williams torna in campo a 45 anni: il WTA 250 offre una wild card alla fuoriclasse statunitense

La fuoriclasse americana sarà presente al torneo oceanico in programma il prossimo gennaio, a pochi giorni dal via degli Australian Open

di Redazione
05 Nov 2025 - 12:00

Venus Williams non si ferma e, nonostante gli anni passino, continua a essere protagonista nel circuito WTA. L'ex numero 1 al mondo ha ricevuto a 45 anni una wild card per il WTA 250 di Auckland in programma dal 5 all'11 gennaio, antipasto degli Australian Open.

La fuoriclasse americana è tornata in campo dopo un anno e mezzo di stop al WTA 500 di Washington venendo sconfitta in due set dalla ventiquattrenne Peyton Stearns, non ancora nata quando Williams alzava al cielo il primo trofeo a Wimbledon. La statunitense è scesa nuovamente in campo al WTA 1000 di Cincinnati e agli US Open, venendo in entrambi i casi sconfitta, tuttavia è pronta a ripartire.

"È una delle grandi giocatrici dell'era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole - ha spiegato il direttore del WTA 250 di Auckland, Nicolas Lamperin - Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull'evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport".

williams
auckland
wta

Ultimi video

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

I più visti di Tennis

Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo

Sinner vs Auger-Aliassime è più di una finale: Jannik può tornare numero 1, Felix punta le Finals

Sinner: "Finale intensa, un anno incredibile. Ora vediamo come andrà a Torino"

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Sinner torna re per una settimana: la nuova classifica Atp in vista delle Finals di Torino

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:14
Udinese, Zaniolo: "Ho capito perché Di Natale preferiva rimane qui che andare alla Juventus"
Edizione ore 13.15 del 5 novembre
14:12
Edizione ore 13.15 del 5 novembre
Nuovo Toyota RAV4
14:05
Nuovo Toyota RAV4
EICMA: domani apre al pubblico
14:05
EICMA: domani apre al pubblico
WRC Rally Giappone
14:03
WRC Rally Giappone