Venus Williams torna in campo a 45 anni: il WTA 250 offre una wild card alla fuoriclasse statunitense

"È una delle grandi giocatrici dell'era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole - ha spiegato il direttore del WTA 250 di Auckland, Nicolas Lamperin - Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull'evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport".