Venus Williams torna in campo a 45 anni: il WTA 250 offre una wild card alla fuoriclasse statunitense

La fuoriclasse americana sarà presente al torneo oceanico in programma il prossimo gennaio, a pochi giorni dal via degli Australian Opendi Redazione
Venus Williams non si ferma e, nonostante gli anni passino, continua a essere protagonista nel circuito WTA. L'ex numero 1 al mondo ha ricevuto a 45 anni una wild card per il WTA 250 di Auckland in programma dal 5 all'11 gennaio, antipasto degli Australian Open.
La fuoriclasse americana è tornata in campo dopo un anno e mezzo di stop al WTA 500 di Washington venendo sconfitta in due set dalla ventiquattrenne Peyton Stearns, non ancora nata quando Williams alzava al cielo il primo trofeo a Wimbledon. La statunitense è scesa nuovamente in campo al WTA 1000 di Cincinnati e agli US Open, venendo in entrambi i casi sconfitta, tuttavia è pronta a ripartire.
"È una delle grandi giocatrici dell'era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole - ha spiegato il direttore del WTA 250 di Auckland, Nicolas Lamperin - Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull'evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport".